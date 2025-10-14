聽新聞
0:00 / 0:00

高雄輕軌優先路權 打亂30路口號誌惹民怨

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄報導
高雄有30處路口因輕軌需優先通過，造成路口紅綠燈號誌周期需重新調整，凱旋路、中山路等大型路口就長年出現「梅花燈」、紅燈過久和車潮雍塞，引發民怨。記者宋原彰／攝影
高雄有30處路口因輕軌需優先通過，造成路口紅綠燈號誌周期需重新調整，凱旋路、中山路等大型路口就長年出現「梅花燈」、紅燈過久和車潮雍塞，引發民怨。記者宋原彰／攝影

高雄輕軌第一階段列車採進站充電，路口號誌會優先轉換讓輕軌通過，因而打亂30處路口號誌周期，導致交通繁忙路口出現「梅花燈」、紅燈過久、車潮壅塞等亂象。交通局表示，明年將更換10處號誌控制器，採同周期設計，不再出現號誌不連貫。

高雄輕軌分階段通車，第一階段籬仔內站至哈瑪星站2017年通車，因沿線站點距離路口間隔一段距離，且列車採電容儲能系統，停靠站點時會在20秒內快速充電、維持行進動力，路口號誌採「輕軌優先路權」，行經路口號誌強制轉為紅燈。

凱旋路與中山路口是其中一處交通大亂路口，長期出現「梅花燈」受詬病。市議員郭建盟指出，原本一路綠燈、一路紅燈狀況全亂掉，甚至要等到5次紅綠燈變換，才能恢復原狀，上下班時間嚴重塞車，民怨四起。

記者實際觀察發現，上下班尖峰時段若遇輕軌通行，軌道兩側有大量汽機車壅塞，甚至有轎車後車輪和數輛機車壓在軌道上。有騎士抱怨，紅燈秒數太長。

前鎮區興邦里長薛文龍說，該處號誌未設紅燈倒數秒數，騎士曝曬等紅燈，「等到心情煩躁，綠燈時就往前加速行駛，險象環生」。

交通局長張淑娟解釋，一階輕軌因考量列車充電問題，路口號誌設計採絕對優先路權，輕軌經過路口後會直接插入綠燈時相，造成當處號誌周期需「補償時間」，約2至3個周期就能恢復原本周期。

「非要等到民代發現問題，交通局才想到要改善？」郭建盟不滿說，輕軌行經路口長年交通阻塞，高市府竟未發現問題，既然新式號誌控制器可以解決問題，應盤點輕軌行經的大型幹道，加速汰換控制器。

交通局說明，明年將斥資3300萬元替換10處使用年限到期的號誌控制器，凱旋路、中山路口優先汰換，新式控制器能解決補償機制產生的號誌不連貫，全數在3年內汰換完成。

交通局近年陸續改善，包括部分路段改採輕軌相對優先路權，不允許號誌周期插入輕軌綠燈時相，另增加機車分流時相，成功路、一心路等路口已有明顯改善。

高雄輕軌 路權 張淑娟 哈瑪星

延伸閱讀

泰板輕軌審2年 侯友宜搭時事哏喊「本來應該從從容容、游刃有餘」

北市馬路多了沒見過「紫色、藍色標線」 交通局說明違規最高罰36000

高雄輕軌優先通過路口「打亂號誌周期」 30處路口交通亂

高雄輕軌採無架空線供電技術「進站充電」 保留城市美學天際線

相關新聞

高雄「柏油山」補提水保計畫 藍營批先斬後奏

高雄小港大坪頂保護區遭爆堆置大量廢瀝青、廢棄物，淪為「柏油山」，引發政治攻防。市府先前認定無非法開挖或棄置，但國民黨立委...

金門機票難求 怨淪小三通旅客過路島

金門往返台灣機票常「一票難求」，連假與周末幾乎班班客滿，許多金門鄉親連返鄉、就醫都難。近年大量旅客經由小三通轉往中國大陸...

高雄輕軌優先路權 打亂30路口號誌惹民怨

高雄輕軌第一階段列車採進站充電，路口號誌會優先轉換讓輕軌通過，因而打亂30處路口號誌周期，導致交通繁忙路口出現「梅花燈」...

維護城市美學 高雄輕軌採「進站充電」

考量輕軌設置電纜線影響城市美學，且若有雜物誤觸恐發生意外，輕軌全線採「無架空線供電技術」，列車裝設超級電容儲能系統，在列...

迎接韓團BLACKPINK降臨 高雄6大地標變身粉色世界

韓團BLACKPINK 10月18日、19日將在高雄世運主場館開唱，預計將吸引10萬粉絲朝聖，高市府為迎接韓國天團重返高...

高雄輕軌優先通過路口「打亂號誌周期」 30處路口交通亂

高雄輕軌第一階段在2017年通車，全線雖與用路人共享路權，但因列車充電方式採進站充電，因此通過路口時享優先路權，號誌優先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。