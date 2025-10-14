高雄輕軌優先路權 打亂30路口號誌惹民怨

高雄輕軌第一階段列車採進站充電，路口號誌會優先轉換讓輕軌通過，因而打亂30處路口號誌周期，導致交通繁忙路口出現「梅花燈」、紅燈過久、車潮壅塞等亂象。交通局表示，明年將更換10處號誌控制器，採同周期設計，不再出現號誌不連貫。

高雄輕軌分階段通車，第一階段籬仔內站至哈瑪星站2017年通車，因沿線站點距離路口間隔一段距離，且列車採電容儲能系統，停靠站點時會在20秒內快速充電、維持行進動力，路口號誌採「輕軌優先路權」，行經路口號誌強制轉為紅燈。

凱旋路與中山路口是其中一處交通大亂路口，長期出現「梅花燈」受詬病。市議員郭建盟指出，原本一路綠燈、一路紅燈狀況全亂掉，甚至要等到5次紅綠燈變換，才能恢復原狀，上下班時間嚴重塞車，民怨四起。

記者實際觀察發現，上下班尖峰時段若遇輕軌通行，軌道兩側有大量汽機車壅塞，甚至有轎車後車輪和數輛機車壓在軌道上。有騎士抱怨，紅燈秒數太長。

前鎮區興邦里長薛文龍說，該處號誌未設紅燈倒數秒數，騎士曝曬等紅燈，「等到心情煩躁，綠燈時就往前加速行駛，險象環生」。

交通局長張淑娟解釋，一階輕軌因考量列車充電問題，路口號誌設計採絕對優先路權，輕軌經過路口後會直接插入綠燈時相，造成當處號誌周期需「補償時間」，約2至3個周期就能恢復原本周期。

「非要等到民代發現問題，交通局才想到要改善？」郭建盟不滿說，輕軌行經路口長年交通阻塞，高市府竟未發現問題，既然新式號誌控制器可以解決問題，應盤點輕軌行經的大型幹道，加速汰換控制器。

交通局說明，明年將斥資3300萬元替換10處使用年限到期的號誌控制器，凱旋路、中山路口優先汰換，新式控制器能解決補償機制產生的號誌不連貫，全數在3年內汰換完成。

交通局近年陸續改善，包括部分路段改採輕軌相對優先路權，不允許號誌周期插入輕軌綠燈時相，另增加機車分流時相，成功路、一心路等路口已有明顯改善。