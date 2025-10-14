金門機票難求 怨淪小三通旅客過路島

金門往返台灣機票常「一票難求」，連假與周末幾乎班班客滿，許多金門鄉親連返鄉、就醫都難。近年大量旅客經由小三通轉往中國大陸，這些僅在機場短暫停留的中轉客，幾乎沒有實質消費，金門淪為「過路島」。

民代呼籲中央應正視旅客經由小三通「散進團出」現象，以免排擠金門居民搭機權益；縣府觀光處表示，涉及中央部分將持續協調。

金門縣府昨赴議會專案報告「金門地區連續假日及周末期間往返金廈小三通與台金航線疏運計畫」，縣議員董森堡指出，至今年9月底，小三通旅運人次較去年同期增加近40萬人，大量中轉客擠壓台金航線運能，排擠居民醫療、教育與工作等剛性需求。他批中央對小三通開放「沒配套、沒管理」，讓金門人承擔交通與社會成本。

董森堡建議，縣府應建立「數據驅動的彈性航權與運能管理」，即時掌握居民與中轉旅客比率，爭取中央授權地方擁有航權調度權限，化被動調度為主動管理。此外，應滾動啟動「急難包位措施」，預留機位給就醫、奔喪及急難出行鄉親。

對此，觀光處長許績鑫表示，相關航權與班機調度屬中央權限，縣府僅能在急難救助部分加強作為，將持續與中央及航空公司協調。副縣長李文良提到，縣府正評估建造「新台金船」的可行性，分散空中運能壓力。

在地業者感嘆，中轉旅客「只在金門上廁所就走，地方只賺到屎尿」，過去台金航線曾有4家航空公司在飛，如今剩2家，運能不足導致機票被中轉客搶光。特產與旅宿業者說，中轉客「截頭截尾」，在台灣與大陸購物，對金門經濟毫無受益，營收比疫情時期更慘。