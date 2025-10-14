聽新聞
0:00 / 0:00

高雄「柏油山」補提水保計畫 藍營批先斬後奏

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄小港大坪頂被爆有一處堆置場被放大量廢瀝青變「柏油山」，國民黨立委柯志恩（左三）昨偕同黨籍市議員現勘。記者郭韋綺／攝影
高雄小港大坪頂被爆有一處堆置場被放大量廢瀝青變「柏油山」，國民黨立委柯志恩（左三）昨偕同黨籍市議員現勘。記者郭韋綺／攝影

高雄小港大坪頂保護區遭爆堆置大量廢瀝青、廢棄物，淪為「柏油山」，引發政治攻防。市府先前認定無非法開挖或棄置，但國民黨立委柯志恩和議員昨現勘，質疑廠商未依規定申請水土保持計畫，先斬後奏，怒批「大坪頂變大秃頂」，議會民進黨團則稱，該處為合法暫置場。

高市水利局主秘張世傑表示，該地屬都市計畫保護區，原本就有截水溝等簡易水保措施。據了解，水利局原僅准許廠商暫置，未料到堆置土石方量如此龐大，經要求，廠商10月9日才提水保簡易計畫，並審核通過。水利局表示，目前堆置土方數量過多違反水保法，不排除開罰6萬元，汙水工程2027年底結束後，土地將恢復原貌。

市府去年發包小港區汙水接管工程，核准大坪頂露營區旁1處保護區作為暫置場，堆放大量土石方、瀝青刨除料與管材機具，遭疑其中有違法。水利局多次說明暫置場屬於延伸工區、合法申請，現場堆置的瀝青與土方亦屬有價料，將依規定分類後清出。

立委柯志恩和黨籍市議員許采蓁邱于軒昨到場會勘，現場暫置的土石方，用黑色網布蓋住。許采蓁批評，市府涉護航廠商，水利局承認廠商自2024年進場，一整年未申請簡易水保計畫，直到她揭露後才補件，仍獲市府背書，甚至製作圖卡強調一切合法，「合法但未申請，就像無照駕駛，車子合法買的就能上路？」

邱于軒也批，市府一方面說合法，一方面又承認沒有水保計畫，且延伸工區竟能跨距1.5公里，範圍實在大得離譜。

「這就是赤裸裸的先斬後奏。」柯志恩說，市府應正面回應，是否在未申請水保計畫下，就允許廠商進場暫置？若屬實，責任該由誰承擔、如何補救？須清楚交代是否確實核准完整水保計畫，才能讓居民放心。

柯志恩也批，高市府8日承認廠商違反廢清法，隔日改口只須覆蓋、標示，如今又指她「抹黑造勢」，市府自相矛盾、迴避真相，且大坪頂地貌原本完整，如今看起來就像光禿的大屋頂，她擔憂若缺乏完整水保措施，未來豪雨來襲，恐釀土石流或水土流失。

民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻指出，高雄公共工程依法有暫置機制，相關程序也都有監督機制；市議員黃彥毓表示，日前會勘，經確認工程屬於小港汙水接管系統的必要工程，廠商依程序向地主承租保護區土地暫置瀝青，屬合法行為，僅部分管理細節待補正。

水利局 保護區 柯志恩 邱于軒 許采蓁 露營區 廢棄物 公共工程 都市計畫

延伸閱讀

藍質疑大坪頂堆置廢棄物 高市府重申合法承租暫置

影／高雄「柏油山」未提水保1年 藍營轟市府合法說自打臉

國民黨主席政見發表最終場 候選人齊批「美濃大峽谷」誓拿南部二都

影／國旗只出現在果貿？柯志恩喊話要遍地飄揚 高市府駁不符事實

相關新聞

高雄「柏油山」補提水保計畫 藍營批先斬後奏

高雄小港大坪頂保護區遭爆堆置大量廢瀝青、廢棄物，淪為「柏油山」，引發政治攻防。市府先前認定無非法開挖或棄置，但國民黨立委...

金門機票難求 怨淪小三通旅客過路島

金門往返台灣機票常「一票難求」，連假與周末幾乎班班客滿，許多金門鄉親連返鄉、就醫都難。近年大量旅客經由小三通轉往中國大陸...

高雄輕軌優先路權 打亂30路口號誌惹民怨

高雄輕軌第一階段列車採進站充電，路口號誌會優先轉換讓輕軌通過，因而打亂30處路口號誌周期，導致交通繁忙路口出現「梅花燈」...

維護城市美學 高雄輕軌採「進站充電」

考量輕軌設置電纜線影響城市美學，且若有雜物誤觸恐發生意外，輕軌全線採「無架空線供電技術」，列車裝設超級電容儲能系統，在列...

迎接韓團BLACKPINK降臨 高雄6大地標變身粉色世界

韓團BLACKPINK 10月18日、19日將在高雄世運主場館開唱，預計將吸引10萬粉絲朝聖，高市府為迎接韓國天團重返高...

高雄輕軌優先通過路口「打亂號誌周期」 30處路口交通亂

高雄輕軌第一階段在2017年通車，全線雖與用路人共享路權，但因列車充電方式採進站充電，因此通過路口時享優先路權，號誌優先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。