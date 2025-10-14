高雄「柏油山」補提水保計畫 藍營批先斬後奏

高雄小港大坪頂保護區遭爆堆置大量廢瀝青、廢棄物，淪為「柏油山」，引發政治攻防。市府先前認定無非法開挖或棄置，但國民黨立委柯志恩和議員昨現勘，質疑廠商未依規定申請水土保持計畫，先斬後奏，怒批「大坪頂變大秃頂」，議會民進黨團則稱，該處為合法暫置場。

高市水利局主秘張世傑表示，該地屬都市計畫保護區，原本就有截水溝等簡易水保措施。據了解，水利局原僅准許廠商暫置，未料到堆置土石方量如此龐大，經要求，廠商10月9日才提水保簡易計畫，並審核通過。水利局表示，目前堆置土方數量過多違反水保法，不排除開罰6萬元，汙水工程2027年底結束後，土地將恢復原貌。

市府去年發包小港區汙水接管工程，核准大坪頂露營區旁1處保護區作為暫置場，堆放大量土石方、瀝青刨除料與管材機具，遭疑其中有違法。水利局多次說明暫置場屬於延伸工區、合法申請，現場堆置的瀝青與土方亦屬有價料，將依規定分類後清出。

立委柯志恩和黨籍市議員許采蓁、邱于軒昨到場會勘，現場暫置的土石方，用黑色網布蓋住。許采蓁批評，市府涉護航廠商，水利局承認廠商自2024年進場，一整年未申請簡易水保計畫，直到她揭露後才補件，仍獲市府背書，甚至製作圖卡強調一切合法，「合法但未申請，就像無照駕駛，車子合法買的就能上路？」

邱于軒也批，市府一方面說合法，一方面又承認沒有水保計畫，且延伸工區竟能跨距1.5公里，範圍實在大得離譜。

「這就是赤裸裸的先斬後奏。」柯志恩說，市府應正面回應，是否在未申請水保計畫下，就允許廠商進場暫置？若屬實，責任該由誰承擔、如何補救？須清楚交代是否確實核准完整水保計畫，才能讓居民放心。

柯志恩也批，高市府8日承認廠商違反廢清法，隔日改口只須覆蓋、標示，如今又指她「抹黑造勢」，市府自相矛盾、迴避真相，且大坪頂地貌原本完整，如今看起來就像光禿的大屋頂，她擔憂若缺乏完整水保措施，未來豪雨來襲，恐釀土石流或水土流失。

民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻指出，高雄公共工程依法有暫置機制，相關程序也都有監督機制；市議員黃彥毓表示，日前會勘，經確認工程屬於小港汙水接管系統的必要工程，廠商依程序向地主承租保護區土地暫置瀝青，屬合法行為，僅部分管理細節待補正。