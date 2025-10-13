快訊

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

迎接韓團BLACKPINK降臨 高雄6大地標變身粉色世界

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄六大地標綻放粉紅光芒，圖為大港橋。圖／取自陳其邁臉書
高雄六大地標綻放粉紅光芒，圖為大港橋。圖／取自陳其邁臉書

韓團BLACKPINK 10月18日、19日將在高雄世運主場館開唱，預計將吸引10萬粉絲朝聖，高市府為迎接韓國天團重返高雄，今天起浪漫粉紅色攻佔高雄愛河、美麗島捷運站等六個知名地標，將連續7天綻放粉紅色光芒，以甜美色彩歡迎全世界歌迷齊聚高雄參加音樂盛宴。

高雄市長陳其邁臉書公布，為迎接K-POP 天團降臨，全城變身粉紅色系。他表示，高雄六大地標點燈應援7天，包括愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站，全部壟罩在浪漫的粉色世界裡。

高市經發局表示，BLACKPINK世界巡迴演唱《DEADLINE》高雄場，預計吸引近10萬歌迷朝聖，除延續兌換面額50元的商圈夜市優惠券，更串連高雄在地20家韓食餐廳推出樂迷專屬優惠。10月17日至19日將在高雄捷運左營站發券櫃檯，設置演唱會主視覺打卡牆，邀請粉絲打卡留念。

高雄六大地標綻放粉紅光芒，圖為高雄流行音樂中心。圖／取自陳其邁臉書
高雄六大地標綻放粉紅光芒，圖為高雄流行音樂中心。圖／取自陳其邁臉書
高雄六大地標綻放粉紅光芒，圖為高雄港旅運中心。圖／取自陳其邁臉書
高雄六大地標綻放粉紅光芒，圖為高雄港旅運中心。圖／取自陳其邁臉書
高雄六大地標綻放粉紅光芒，圖為高雄車站。圖／取自陳其邁臉書
高雄六大地標綻放粉紅光芒，圖為高雄車站。圖／取自陳其邁臉書
高雄六大地標綻放粉紅光芒，圖為愛河。圖／取自陳其邁臉書
高雄六大地標綻放粉紅光芒，圖為愛河。圖／取自陳其邁臉書
高雄六大地標綻放粉紅光芒，圖為捷運美麗島站。圖／取自陳其邁臉書
高雄六大地標綻放粉紅光芒，圖為捷運美麗島站。圖／取自陳其邁臉書

高雄捷運 粉紅色 高雄流行音樂中心

延伸閱讀

練技術？高雄員警躲這條路路樹後方拿測速槍 分局曝光原因

東京米其林二星餐廳全員出動 首度快閃高雄漢來3天

淘寶買到山寨蘋果充電線 高雄男子喊冤仍遭判刑5個月

國民黨主席政見發表最終場 候選人齊批「美濃大峽谷」誓拿南部二都

相關新聞

迎接韓團BLACKPINK降臨 高雄6大地標變身粉色世界

韓團BLACKPINK 10月18日、19日將在高雄世運主場館開唱，預計將吸引10萬粉絲朝聖，高市府為迎接韓國天團重返高...

高雄輕軌優先通過路口「打亂號誌周期」 30處路口交通亂

高雄輕軌第一階段在2017年通車，全線雖與用路人共享路權，但因列車充電方式採進站充電，因此通過路口時享優先路權，號誌優先...

高雄輕軌採無架空線供電技術「進站充電」 保留城市美學天際線

高雄輕軌因行駛在市區，考量設置電纜線恐影響城市美學，為保留城市藍天白雲與完整天際線，也減少因雜物誤觸電纜線產生意外，輕軌...

練技術？高雄員警躲這條路路樹後方拿測速槍 分局曝光原因

高雄有機車騎士行經高楠公路發現有警察躲在樹後拿測速槍，好奇上網問「這合法的嗎？」有網友直指，「警方行為違反行政法」，另有...

屏東水利建設力里溪伏流水圳創建100年 扮演農業關鍵角色

屏東縣兩大重要水資源建設分別在來義鄉二峰圳、春日鄉力里圳，均由日本工程師鳥居信平建造，力里圳今年創建100年，與二峰圳相...

影／高雄「柏油山」未提水保1年 藍營轟市府合法說自打臉

高雄小港區大坪頂「柏油山」爭議持續延燒，高市水利局認定該地屬於合法暫置場，並無非法開挖或違規棄置，但藍營立委與市議員現勘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。