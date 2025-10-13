迎接韓團BLACKPINK降臨 高雄6大地標變身粉色世界
韓團BLACKPINK 10月18日、19日將在高雄世運主場館開唱，預計將吸引10萬粉絲朝聖，高市府為迎接韓國天團重返高雄，今天起浪漫粉紅色攻佔高雄愛河、美麗島捷運站等六個知名地標，將連續7天綻放粉紅色光芒，以甜美色彩歡迎全世界歌迷齊聚高雄參加音樂盛宴。
高雄市長陳其邁臉書公布，為迎接K-POP 天團降臨，全城變身粉紅色系。他表示，高雄六大地標點燈應援7天，包括愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站，全部壟罩在浪漫的粉色世界裡。
高市經發局表示，BLACKPINK世界巡迴演唱《DEADLINE》高雄場，預計吸引近10萬歌迷朝聖，除延續兌換面額50元的商圈夜市優惠券，更串連高雄在地20家韓食餐廳推出樂迷專屬優惠。10月17日至19日將在高雄捷運左營站發券櫃檯，設置演唱會主視覺打卡牆，邀請粉絲打卡留念。
