藍質疑大坪頂堆置廢棄物 高市府重申合法承租暫置

中央社／ 高雄13日電

國民黨立委柯志恩等人指高雄小港區大坪頂變「大禿頂」，並堆置廢瀝青與營建廢棄物；高市府今天重申，這是依法承租臨時物料暫置場，並已完成簡易水保設施，屬合法堆置且無外來廢棄物。

柯志恩與同黨籍市議員邱于軒、許采蓁等人下午到大坪頂坪北段保護區會勘，質疑保護區在沒有申請任何相關水保計畫情況下，整片林地「憑空消失」，讓大坪頂變成「大禿頂」，並堆置廢瀝青與營建廢棄物。

柯志恩並表示，此廠商從去年到現在沒有申請簡易水保，違法擱置1年，直到被許采蓁質詢後才補正，質疑市府讓業者「先上車後補票」；邱于軒也表示，廠商在簡易水保計畫核准前即行堆置，質疑是否構成程序瑕疵或違反相關規定。

高市府發布新聞稿表示，小港坪北段437地號為水利局污水工程廠商，於去年3月依法承租的臨時物料暫置場，並經水利局函文同意，現場已完成簡易水保設施，主要堆放工程開挖土方、瀝青刨除料及管材機具，屬合法堆置且無外來廢棄物。

高市都發局強調，目前包含台北、新北等六都，對於都市計畫區內的保護區都有法規可以作為公用事業廢污水處理設施或土石方堆置處理使用，根據「都市計畫法高雄市施行細則」，也明確規定保護區可以作為上述使用。

都發局指出，台北市與新北市也都有將保護區作為堆置場使用的案例，小港區坪北段的保護區也是同樣做法，經水利局承包商依程序申請核准，作為公用事業所需材料及工程土方臨時堆置處理，符合都市計畫保護區的容許使用規定。

高市府並表示，另因工程規模較大，因應未來工程土石方增加，將另尋第二處場址暫時堆置，以降低環境影響；高市府呼籲外界勿誤傳錯誤訊息，避免混淆視聽，影響市政公共工程推動及市民權益。

保護區 廢棄物

