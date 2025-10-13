快訊

高雄輕軌採無架空線供電技術「進站充電」 保留城市美學天際線

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄輕軌全線採「無架空線供電技術」，由列車裝設超級電容儲能系統，在列車每站停靠20秒內、乘客上下車完畢前完成快速充電。記者宋原彰／攝影
高雄輕軌全線採「無架空線供電技術」，由列車裝設超級電容儲能系統，在列車每站停靠20秒內、乘客上下車完畢前完成快速充電。記者宋原彰／攝影

高雄輕軌因行駛在市區，考量設置電纜線恐影響城市美學，為保留城市藍天白雲與完整天際線，也減少因雜物誤觸電纜線產生意外，輕軌全線採「無架空線供電技術」，由列車裝設超級電容儲能系統，在列車每站停靠20秒內、乘客上下車完畢前完成快速充電，但日前就發生因路口號誌故障，輕軌因來不及充電，竟當場關閉冷氣「倒退嚕」。

高雄輕軌電力為各列車裝設2組超級電容儲能系統，列車停靠站時20秒內、乘客上下車完畢前會完成快速充電，維持行進動力，因此不必使用電纜線；而二階車輛系統再強化設計，使用超級電容技術，該技術設備也投入法國尼斯輕軌2號線與3號線營運，每組儲能設備可儲存4.5千瓦小時電力，在壽年屆期前仍保有3.55千瓦小時。

不過高雄輕軌今年8月發生一輛列車行經苓雅區中正、大順路口，準備抵達凱旋公園站時突然停駛3分鐘，車內冷氣中止運作，當場「倒退嚕」退至聖功醫院站，車上乘客說當時交通大亂，列車長也廣播稱當前面路口出現狀況，加上列車快沒電，需逆行回前一站充電。

高雄捷運公司對此回應，當時因中正、大順路口號誌故障，列車因無法通過、不確定處理時間，為避免列車電力耗盡，因此先將用電量較高的空調關閉，強調列車停駛並非沒電，而是依照SOP流程退回前站充電，後來約10分鐘就排除號誌狀況，列車充完電擊能順利行駛。

捷運局表示，輕軌進站充電後行駛至下一站，「經實證，行駛里程能超過2站距離」，因此不易有完全沒電狀況，且新的超級電容採模組化設計易於更換，操作壽期更是長達10年以上，有效降低生命週期成本，輕軌也能同時利用超級電容快速充電特性，執行再生煞車，可回收電力再使用，節能效率達30％。此外二階輕軌多屬「近端設站（靠近路口端）」，列車在進入路口前即已進站充電，大幅降低因電量不足卡在路口風險。

高雄輕軌 電力

相關新聞

高雄輕軌採無架空線供電技術「進站充電」 保留城市美學天際線

高雄輕軌因行駛在市區，考量設置電纜線恐影響城市美學，為保留城市藍天白雲與完整天際線，也減少因雜物誤觸電纜線產生意外，輕軌...

練技術？高雄員警躲這條路路樹後方拿測速槍 分局曝光原因

高雄有機車騎士行經高楠公路發現有警察躲在樹後拿測速槍，好奇上網問「這合法的嗎？」有網友直指，「警方行為違反行政法」，另有...

高雄輕軌優先通過路口「打亂號誌周期」 30處路口交通亂

高雄輕軌第一階段在2017年通車，全線雖與用路人共享路權，但因列車充電方式採進站充電，因此通過路口時享優先路權，號誌優先...

屏東水利建設力里溪伏流水圳創建100年 扮演農業關鍵角色

屏東縣兩大重要水資源建設分別在來義鄉二峰圳、春日鄉力里圳，均由日本工程師鳥居信平建造，力里圳今年創建100年，與二峰圳相...

影／高雄「柏油山」未提水保1年 藍營轟市府合法說自打臉

高雄小港區大坪頂「柏油山」爭議持續延燒，高市水利局認定該地屬於合法暫置場，並無非法開挖或違規棄置，但藍營立委與市議員現勘...

金門機位一票難求 議員促中央正視小三通「散進團出」現象

金門縣議會近日召開臨時會，針對「金門地區連續假日及週末期間往返金廈小三通與金門－台灣航線疏運計畫」今天上午進行專案報告，...

