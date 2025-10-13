高雄輕軌採無架空線供電技術「進站充電」 保留城市美學天際線

高雄輕軌因行駛在市區，考量設置電纜線恐影響城市美學，為保留城市藍天白雲與完整天際線，也減少因雜物誤觸電纜線產生意外，輕軌全線採「無架空線供電技術」，由列車裝設超級電容儲能系統，在列車每站停靠20秒內、乘客上下車完畢前完成快速充電，但日前就發生因路口號誌故障，輕軌因來不及充電，竟當場關閉冷氣「倒退嚕」。

高雄輕軌電力為各列車裝設2組超級電容儲能系統，列車停靠站時20秒內、乘客上下車完畢前會完成快速充電，維持行進動力，因此不必使用電纜線；而二階車輛系統再強化設計，使用超級電容技術，該技術設備也投入法國尼斯輕軌2號線與3號線營運，每組儲能設備可儲存4.5千瓦小時電力，在壽年屆期前仍保有3.55千瓦小時。

不過高雄輕軌今年8月發生一輛列車行經苓雅區中正、大順路口，準備抵達凱旋公園站時突然停駛3分鐘，車內冷氣中止運作，當場「倒退嚕」退至聖功醫院站，車上乘客說當時交通大亂，列車長也廣播稱當前面路口出現狀況，加上列車快沒電，需逆行回前一站充電。

高雄捷運公司對此回應，當時因中正、大順路口號誌故障，列車因無法通過、不確定處理時間，為避免列車電力耗盡，因此先將用電量較高的空調關閉，強調列車停駛並非沒電，而是依照SOP流程退回前站充電，後來約10分鐘就排除號誌狀況，列車充完電擊能順利行駛。

捷運局表示，輕軌進站充電後行駛至下一站，「經實證，行駛里程能超過2站距離」，因此不易有完全沒電狀況，且新的超級電容採模組化設計易於更換，操作壽期更是長達10年以上，有效降低生命週期成本，輕軌也能同時利用超級電容快速充電特性，執行再生煞車，可回收電力再使用，節能效率達30％。此外二階輕軌多屬「近端設站（靠近路口端）」，列車在進入路口前即已進站充電，大幅降低因電量不足卡在路口風險。