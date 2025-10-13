練技術？高雄員警躲這條路路樹後方拿測速槍 分局曝光原因

高雄有機車騎士行經高楠公路發現有警察躲在樹後拿測速槍，好奇上網問「這合法的嗎？」有網友直指，「警方行為違反行政法」，另有網友指，「大熱天還穿制服拍照取締應該誇獎」；轄區分局指，高楠公路為易生超速行駛路段，今年已發生150件車禍，員警取締行為合法。

有網友在網路社群Threads貼文詢問，「好奇警察躲在樹後拿測速槍，請問是合法的嗎？」原PO指出，當時見警察躲在樹後前方大概50公尺就有照相跟限速 40公里的標誌，但不是臨時設置牌，這樣左楠區議員候選人可以有事做了。

貼文一出引發網友討論，有網友指「只要前面有限速警告標誌，沒減速就是自己的問題了」；有網友則指「警方作法已違反行政法了」，但有網友認為「那個時間點出來執勤的警察真的要誇獎一下，大熱天的透中島、還穿著一身黑的制服躲在樹蔭下對超速的人拍取締照，其他時間警察都已經很少來拍照了」。

轄區楠梓警分局指出，經查影片中員警是在高楠公路人行道執法，符合相關規定。由於高楠公路為楠梓區易生超速行駛路段，且今年度迄今發生A2事故57件、A3事故93件。

警方表示，若駕駛行車速度在該處路段超過規定最高時速，可處1200以上2400元以下罰鍰。超過40公里以上，可處1萬2000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

警方呼籲，民眾應依速限行駛，才可即時降低事故嚴重程度，以維行車安全。