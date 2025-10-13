快訊

新壽、輝達MOU 議員質疑當時新壽恐沒說實話

北市馬路多了沒見過「紫、藍色標線」 違規最高罰36000元

果粉準備好銀兩！蘋果本周料推三新品 M5晶片首亮相

聽新聞
0:00 / 0:00

練技術？高雄員警躲這條路路樹後方拿測速槍 分局曝光原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄有機車騎士行經高楠公路發現有警察躲在樹後拿測速槍，警方指是合法取締行為；圖為取締路段。圖／讀者提供
高雄有機車騎士行經高楠公路發現有警察躲在樹後拿測速槍，警方指是合法取締行為；圖為取締路段。圖／讀者提供

高雄有機車騎士行經高楠公路發現有警察躲在樹後拿測速槍，好奇上網問「這合法的嗎？」有網友直指，「警方行為違反行政法」，另有網友指，「大熱天還穿制服拍照取締應該誇獎」；轄區分局指，高楠公路為易生超速行駛路段，今年已發生150件車禍，員警取締行為合法。

有網友在網路社群Threads貼文詢問，「好奇警察躲在樹後拿測速槍，請問是合法的嗎？」原PO指出，當時見警察躲在樹後前方大概50公尺就有照相跟限速 40公里的標誌，但不是臨時設置牌，這樣左楠區議員候選人可以有事做了。

貼文一出引發網友討論，有網友指「只要前面有限速警告標誌，沒減速就是自己的問題了」；有網友則指「警方作法已違反行政法了」，但有網友認為「那個時間點出來執勤的警察真的要誇獎一下，大熱天的透中島、還穿著一身黑的制服躲在樹蔭下對超速的人拍取締照，其他時間警察都已經很少來拍照了」。

轄區楠梓警分局指出，經查影片中員警是在高楠公路人行道執法，符合相關規定。由於高楠公路為楠梓區易生超速行駛路段，且今年度迄今發生A2事故57件、A3事故93件。

警方表示，若駕駛行車速度在該處路段超過規定最高時速，可處1200以上2400元以下罰鍰。超過40公里以上，可處1萬2000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

警方呼籲，民眾應依速限行駛，才可即時降低事故嚴重程度，以維行車安全。

警察

延伸閱讀

東京米其林二星餐廳全員出動 首度快閃高雄漢來3天

淘寶買到山寨蘋果充電線 高雄男子喊冤仍遭判刑5個月

國民黨主席政見發表最終場 候選人齊批「美濃大峽谷」誓拿南部二都

繼郝龍斌之後 羅智強也喊：「台南、高雄沒拿下一都，辭黨主席」

相關新聞

高雄輕軌採無架空線供電技術「進站充電」 保留城市美學天際線

高雄輕軌因行駛在市區，考量設置電纜線恐影響城市美學，為保留城市藍天白雲與完整天際線，也減少因雜物誤觸電纜線產生意外，輕軌...

練技術？高雄員警躲這條路路樹後方拿測速槍 分局曝光原因

高雄有機車騎士行經高楠公路發現有警察躲在樹後拿測速槍，好奇上網問「這合法的嗎？」有網友直指，「警方行為違反行政法」，另有...

高雄輕軌優先通過路口「打亂號誌周期」 30處路口交通亂

高雄輕軌第一階段在2017年通車，全線雖與用路人共享路權，但因列車充電方式採進站充電，因此通過路口時享優先路權，號誌優先...

屏東水利建設力里溪伏流水圳創建100年 扮演農業關鍵角色

屏東縣兩大重要水資源建設分別在來義鄉二峰圳、春日鄉力里圳，均由日本工程師鳥居信平建造，力里圳今年創建100年，與二峰圳相...

影／高雄「柏油山」未提水保1年 藍營轟市府合法說自打臉

高雄小港區大坪頂「柏油山」爭議持續延燒，高市水利局認定該地屬於合法暫置場，並無非法開挖或違規棄置，但藍營立委與市議員現勘...

金門機位一票難求 議員促中央正視小三通「散進團出」現象

金門縣議會近日召開臨時會，針對「金門地區連續假日及週末期間往返金廈小三通與金門－台灣航線疏運計畫」今天上午進行專案報告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。