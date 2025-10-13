高雄輕軌優先通過路口「打亂號誌周期」 30處路口交通亂

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄有30處路口因輕軌需優先通過，造成路口紅綠燈號誌周期需重新調整，凱旋路、中山路等大型路口長年出現「梅花燈」、紅燈過久和車潮雍塞，引發民怨。記者宋原彰／攝影
高雄輕軌第一階段在2017年通車，全線雖與用路人共享路權，但因列車充電方式採進站充電，因此通過路口時享優先路權，號誌優先轉換讓輕軌通過，也因此打亂該路口號誌周期，引發交通亂象。以凱旋路、中山路大型路口為例，長年出現「梅花燈」、紅燈過久和車潮壅塞，民怨不斷，全市有30處路口皆因輕軌通過而打亂交通，民代要求儘速改善。

高雄輕軌第一階段通車段為籬仔內站至哈瑪星站，因沿線站點距離路口間隔一段距離，且列車採電容儲能系統，停靠站點時會在20秒內快速充電、維持行進動力，確保列車行駛時不缺電。路口號誌設計上採「輕軌優先路權」，輕軌通過號誌強制調整，使等待通過路口的汽機車轉為紅燈，一階輕軌有30處路口皆有此狀況。

市議員郭建盟表示，凱旋路和中山路口因輕軌行駛有絕對路權，造成輕軌通過路口時強制打斷號誌周期，汽機車號誌轉為紅燈，進而導致中山路整路出現梅花燈狀況，「原本一路綠燈、一路紅燈狀況全亂掉，甚至要等到5次紅綠燈變換，才能恢復回狀，過程中可能下一班輕軌又駛過」，造成上下班通勤時間嚴重塞車，民怨四起。

實際觀察凱旋路和中山路口，平日尖峰時段在輕軌通過時，軌道兩側有大量汽機車壅塞，甚至有轎車後車輪和數輛機車壓在軌道上；有騎士表示，輕軌一通過，所有車輛需等待紅燈時間過長；前鎮區興邦里長薛文龍也說，該處號誌未設紅燈倒數秒數，騎士曝曬等紅燈「等到心情煩躁，綠燈時就往前加速行駛，險象環生」。

郭建盟表示，一階輕軌經過的路口號誌控制器，因優先路權造成號誌週期遭切斷，成「梅花燈」惡性循環，建議短期做法是先新增2個號誌時相，使機車加速分流放行，避免過多車輛集中在軌道前後，另一做法是縮短輕軌優先秒數，減少中山路幹道長期壅塞；而長期做法則是透過更新號誌設備，使輕軌一通過，能立即恢復原周期。

郭建盟表示，目前新式號誌控制器可以解決周期打亂狀況，市府應盤點輕軌行經的大型幹道，加速汰換控制器；此外，他也質疑一階段輕軌已通車多時，高市府多年來竟未發現號誌問題，導致長年交通阻塞，「非要等到民代發現問題，交通局才想到要改善？」

交通局長張淑娟表示，一階輕軌因考量列車充電問題，路口號誌設計上屬絕對優先路權，輕軌經過路口後會直接插入綠燈時相，造成當處號誌周期需「補償時間」，約2至3個周期能能恢復原本周期；明年將斥資3300萬，將凱旋路上重要幹道路口，替換10處使用年限到期的號誌控制器，優先替換凱旋路、中山路口控制器，新式控制器採同周期設計，能解決補償機制造成的號誌不連貫疑慮。

交通局補充，近年已陸續調整一階輕軌沿線號誌問題，包括部分路段改採輕軌相對優先路權，不允許號誌週期插入輕軌綠燈時相，另外增加機車分流時相，目前成功路、一心路等路口已有明顯改善，未來3年將逐年汰換全數30處號誌控制器。

