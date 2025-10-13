金門創生團隊串門子 30店家敲門集章看見老屋魅力

金門許多傳統建築有商家進駐，地方創生團隊「村復號」成員王苓蒐集30間商家製成集章本；她說，大家消費時可拿老屋介紹頁面對照，「退後一步，看看這些建築獨特魅力」。

村復號聚集金門本島東西半島、烈嶼共30間在閩式古厝、洋樓與軍管時期建築店家，推出「老屋敲敲門」活動，民眾可透過村復號製作的集章本，到店家消費集章，並認識各式老屋建築特色。

王苓今天告訴中央社記者，金門老屋類型多元，包括閩式古厝聚落、融合中西方建築元素的洋樓，以及金門成為戰地後逐漸興起的鋼筋混凝土建築，「金門經歷過的歷史都反映在建築物上，而這些建築物實際上被很多小店家運用中」。

王苓說，許多老屋本就不是為做生意而建造，所以不一定格局方正，「有些格局蜿蜒、有些布局像俄羅斯方塊那樣排列沒有規則」；而村復號為這次活動製作一本集章本，其中包含「閩南建築」、「洋樓」與「軍管建築」的建築特色介紹，並聚集30間老屋店家製作攻略地圖，旅客探訪店家時，可以搭配這些資訊，打開感官感受空間及其中歷史。

王苓表示，期待不論是當地人、外地旅客到店家消費時，能看到金門老屋豐富程度，與其時代歷史的跨度，「大家可以在室外退一步看建築，在室內時，其實心態上退一步，也能看到空間中迷人地方」。

「老屋敲敲門」活動持續至11月底，集章本取得方式與詳細活動資訊，可至村復號臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。