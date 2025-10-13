屏東水利建設力里溪伏流水圳創建100年 扮演農業關鍵角色

屏東縣兩大重要水資源建設分別在來義鄉二峰圳、春日鄉力里圳，均由日本工程師鳥居信平建造，力里圳今年創建100年，與二峰圳相同至今仍在使用，扮演農業關鍵角色。縣府水利處與春日鄉公所舉辦力里圳百年系列活動，讓大眾認識伏流水圳重要性，屏東科技大學名譽教授丁澈士說，爭取力里圳登錄為文化景觀文資身分。

縣長周春米說，鳥居信平在1921年至1923年間在屏東建造二峰圳，1925年春日鄉力里村推動伏流水工程，奠定屏東的水利建設基礎。2021年縣府曾舉辦二峰圳百年慶祝，今年迎來力里圳百年，象徵屏東在水利發展史重要里程碑。

屏科大名譽教授丁澈士說，力里圳是結合歷史、藝術與科學價值伏流水工程，工程師鳥居信平以重力引流技術建造，不僅灌溉約1500公頃蔗田與稻田，也符合聯合國SDGs「淨零碳排」精神典範工程，力里圳在農業發展扮演關鍵角色。

丁澈士說，力里溪水圳是繼二峰圳後所做水利工程，力里溪水圳在山上，靠著重力、山上坡度自然將水引流到下游灌溉。豐水期，力里溪水圳，水很多會泛濫成災，枯水期又滴水不進，有二峰圳的成功案例，鳥居信平接著在春日鄉設置力里溪水圳，灌溉1500公頃水稻與甘蔗田。

丁澈士說，100年歷史中力里溪水圳與二峰圳都有修復，二峰圳在2017年時因為下游的河床低落，地下堰堤裸露出來遭礫石撞破，啟動修復工程，修復後恢復原有供水。力里溪水圳在1960年代也曾修復，由原來的圳體形式橢圓形，經改良後，仿造二峰圳三角堰堤來做修復，現今也恢復原有的供水功能。

「這兩個水利工程，利用地形地質地貌，成功將水從上游引流到下游灌溉」，丁澈士說，也讓政府對伏流水水資源開發重視；力里溪水圳第二座進水塔2019年登錄歷史建築，希望力里圳能爭取像二峰圳，列為文化景觀的文資身分。