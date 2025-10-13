影／高雄「柏油山」未提水保1年 藍營轟市府合法說自打臉

高雄小港區大坪頂「柏油山」爭議持續延燒，高市水利局認定該地屬於合法暫置場，並無非法開挖或違規棄置，但藍營立委與市議員現勘後質疑，廠商自去年進場迄今已逾一年，卻未依規定申請水土保持計畫，與市府「合法」說法明顯自相矛盾。水利局回應，已要求廠商補正水保計畫。

高雄市小港區去年發包汙水接管工程，核准大坪頂露營區旁一處保護區作為暫置場，堆放大量土石方、瀝青刨除料與管材機具。水利局多次強調暫置場屬於延伸工區，合法申請，並無非法傾倒廢棄物，現場堆置的瀝青與土方亦屬有價料，將依規定分類後清出。

不過，國民黨立委柯志恩今天下午偕市議員許采蓁、邱于軒到場會勘，直言無法接受市府解釋。邱于軒指出，依水保法規定，保護區內工程開發必須先提水保計畫，廠商未申請就進場施工，已明顯違法，她質疑市府一方面說合法，一方面又承認沒有水保計畫，難道這就是所謂的合法但未申請？並酸諷「延伸工區竟能跨距1.5公里，範圍實在大得離譜」。

許采蓁批評市府「護航廠商」，她指出，水利局承認廠商自2024年進場，一整年未申請水保，直到她揭露後才補件，卻仍獲市府背書，甚至製作圖卡強調「一切合法」，她反問「合法但未申請，就像無照駕駛車子合法買的就能上路嗎？」

水利局主秘張世傑解釋，該地屬都市計畫保護區，現場原本已施作簡易水保措施，但因為料想到堆置土石方數量如此龐大，已立即要求廠商盡快補正水保計畫，目前堆置土方數量過多違反水保法，將要求廠商陳述意見，不排除開罰6萬元，並表示汙水工程2027年底結束後，土地將恢復原貌。

柯志恩籲市府正面回應，是否在未申請水保計畫的情況下，就允許廠商進場暫置？若屬實，責任該由誰承擔？如何補救？既然屬於保護區，更應嚴格遵守水保規範，否則恐有「先上車、後補票」之嫌。

柯志恩指出，水利局已承認廠商自113年進場以來，從未申請簡易水保計畫，違法堆置一年，直到遭質詢後才補正，這就是赤裸裸的「先斬後奏」。

高市府先在10月8日承認廠商違反廢清法最高可開罰300萬元，隔日卻改口只需覆蓋、標示，如今又稱她「抹黑造勢」，說法前後矛盾，她批評環保局自相矛盾、態度錯亂，既說廠商違法又幫解套，還將不實言論塞到她嘴裡。

柯志恩表示，身為民代本於監督職責，市府卻動用官方管道指控她抹黑，迴避真相，她痛批難怪高雄會有美濃大峽谷、大坪頂柏油山這樣的環境亂象，一再上演。

柯志恩說，大坪頂地貌原本完整，如今部分區域被堆置土石方，看起來就像光禿的大屋頂，她擔憂若缺乏完整水保措施，未來遇上豪雨來襲，恐釀成土石流或水土流失。