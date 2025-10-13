高市大樹久堂路道路將拓寬 最快年底動工
高雄市大樹區久堂路屬都市計畫道路，現況僅約9至11公尺供通行，造成交通瓶頸與排水不良問題，市府工務局推動拓寬工程，將採半半施工等降低交通衝擊，最快年底動工，預計明年底完工。
工務局新工處今天新聞稿表示，久堂路屬都市計畫道路，計畫寬度15公尺，現況僅約9至11公尺供通行，尚未全寬開闢，造成交通瓶頸與排水不良等問題。市府推動「久堂路道路拓寬工程」，完工後可大幅改善行人空間及逢雨必淹情形。
新工處表示，「大樹區久堂路道路拓寬工程」全長110公尺，工程總經費約新台幣3402萬5000元，其中含1100萬元水利箱涵。工程範圍自久堂路起往東延伸至久堂路自強巷止，最快今年底動工，預計明年底完工。
拓寬後配置雙向車道及人行道，除了解決地方交通瓶頸及長年淹水問題，也肩負提升都市計畫道路服務功能的目標，期能帶動大樹區環境品質與地方發展。
新工處表示，為兼顧工程進度及減少對當地造成交通衝擊，將採半半施工，共分5階段交維改道，施工期間加強交通維持與工程安全管理。
