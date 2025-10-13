金門議會提案立院修離島條例 議員：應蒐集更多民意

金門縣議會今天通過建議立院修正離島建設條例提案，包括一定條件下簡化大陸人民在離島買賣不動產申請流程等。議員董森堡說，修法應有完整配套，也應蒐集更多民意較為妥適。

金門縣議會近日召開臨時會，今天臨時動議議程有18名議員共同提案，提出「離島建設條例」10條修正條文修法建議，案由為「建請立法院玉成金門、馬祖與澎湖離島3縣共同推動『離島建設條例』修法建議，以助益離島經濟發展與民生建設需求」。

根據此次修正草案條文對照表，第18條之2修正說明表示，大陸地區人民在離島地區買賣不動產，除對國家安全、公共利益、社會秩序有立即影響者應不予允許，應簡化相關申請流程；第18條之4修正說明則表示，為改善離島地區醫療資源不足情形等，准許大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第3地區投資之公司投資離島地區醫療產業，不受台灣地區與大陸地區人民關係條例等法令限制。

此次未參與提案的無黨籍議員董森堡發言表示，提案中包括重新檢討都市計畫、編列預算收購過去強占的私有地等內容，「這些部分很贊成，但對部分內容有疑慮」；他說，大陸房地產、營造業者資本雄厚，如通過第18條之2規定，是否可能壓迫金門青年取得土地及買房空間，應審慎思考，避免造成更嚴重社會問題。

董森堡也說，修正條文第18條之4提到許可辦法由經濟部會商衛生福利部擬訂，這是較專業議題，如衛福部接受此次提案，因離島地區醫療與台灣本島有不同之處，希望相關規定也能送議會參酌；他指出，離島建設條例與兩岸條例都是特別法，沒有子母法或從屬等關係，修法應該一起考慮，只修1部法律要通過有難度。

董森堡會後接受中央社記者採訪表示，此次修正牽涉範圍廣泛，除應有更完整配套，中央與地方應蒐集更多民意，包括舉辦公聽會等較為妥適。