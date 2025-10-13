金門機位一票難求 議員促中央正視小三通「散進團出」現象

金門縣議會近日召開臨時會，針對「金門地區連續假日及週末期間往返金廈小三通與金門－台灣航線疏運計畫」今天上午進行專案報告，縣議員董森堡會中呼籲中央應該正視旅客經由小三通「散進團出」的現象，不要在有「鴕鳥心態」，排擠金門居民搭機權益；縣府觀光處表示，涉及中央部分持續協調。

縣府指出，截至114年9月底，小三通旅運人次已較去年同期增加近40萬人，造成大量中轉旅客擠壓台金航線運能，導致在地居民訂票困難，對交通運能造成顯著影響。

董森堡指出，雖然目前台灣不允許旅行社組團赴中國大陸旅遊，但實際上有許多散客先搭機到金門，再透過小三通赴陸「團出」，形成「散進團出」現象。董強調，這類中轉旅客排擠了金門居民醫療、教育、工作等剛性需求的航班權益，現在機票一位難求，受害的反而是金門人。

董森堡指出，根據統計，小三通出入境國人達182萬人次，占整體旅客比重超過八成，大陸旅客僅占約16％，顯示主力仍是台灣籍旅客。董森堡批評，中央開放小三通卻未配套航權管理，讓金門人承擔交通與社會成本，「中央不應做鴕鳥政府，應正視問題並負起責任。」

他建議縣府應建立「數據驅動的彈性航權與運能管理」，即時掌握居民與中轉旅客比例，並爭取中央授權地方具航權調度權限；整合購票與候補資訊，化被動調度為主動管理。董也提議中央評估整合中轉旅客訂票機制可能性，「真的要中轉走另一個機制，不然會排擠掉在地民生需求」，盼中央正視小三通散進團出存在，協助解決金門交通難題。

在運能管理方面，董森堡也建議航空公司視市場狀況「放大機型」，於不增加航班的前提下提升運輸量能，同時滾動啟動「急難包位措施」，預留機位給就醫、奔喪及緊急出行鄉親，確保基本民生航班不受假期高峰影響。

對於董森堡的質詢，金門縣觀光處長許績鑫回應，目前地方僅能統計國人與陸客數據，相關航權與船班調度屬中央權限，縣府會持續協調，並在急難救助等地方可處理部分加強作為。

副縣長李文良則報告，縣府上月到連江考察新台馬輪，他說，新台馬輪滿足許多當地交通、貨運等需求，對金門而言，如有共識建船，台金船運可滿足台商到大陸等需求，並讓空中量能釋放；李文良也表示，目前仍在蒐集資料階段，尚未與交通部、航港局做進一步討論。不過據縣府報告指出，造船的規劃需要1至2年，造船至少需7年，緩不濟急。