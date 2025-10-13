力里圳百年永續 屏東辦走讀及文物展沉浸人文底蘊

日本水利工程師鳥居信平打造力里溪伏流水圳，今年創建100年，屏東縣政府與春日鄉公所規劃走讀導覽、文物展等系列慶祝活動，邀請民眾感受百年水圳永續再生人文底蘊。

屏東縣政府今天舉行「潺潺百年．遇見力里」力里溪伏流水圳創建100年系列活動記者會，縣長周春米出席並表示，鳥居信平於1921年至1923年間在屏東建造了二峰圳，並於1925年在春日鄉力里村推動伏流水工程，奠定屏東地區水利建設基礎；2021年曾舉辦「二峰圳百年慶祝活動」，今年則迎來力里圳100年，象徵屏東在水利發展史上重要里程碑。

周春米提及，慶祝系列活動包含，春日鄉公所自25日起推出「水力100－力里水圳時光掠影」策展及地方文物展覽；11月8日將舉辦「走讀導覽健走」活動，由屏東科技大學名譽教授丁澈士及屏東大學文創系特聘教授林思玲共同培訓在地解說員，結合導覽、文化體驗及水資源展示，讓民眾認識力里圳歷史與特色。

另外，11月中旬則將舉辦「親水公園啟用典禮暨族語傳唱比賽」，邀請民眾一同親臨現場，感受百年水圳人文底蘊。

丁澈士表示，力里圳是結合歷史、藝術與科學價值的伏流水工程，鳥居信平以重力引流技術建造，灌溉蔗田與稻田，更是現今符合淨零碳排精神典範工程，不僅在農業發展上扮演關鍵角色，如今也成為夏季親子戲水熱門景點，展現永續利用精神。

縣府水利處表示，系列活動不僅是對歷史致敬，更是地方文化再生起點，透過導覽健走、市集與文化展覽，讓民眾在輕鬆互動中認識力里圳故事。