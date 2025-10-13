散客中轉金門赴陸出團 議員籲重視居民搭機權益

金門縣議員董森堡今天在議會說，有大量散客搭機到金門，再經小三通赴中國大陸出團，排擠金門居民搭機權益，呼籲中央重視；金門縣觀光處長許績鑫說，涉及中央部分持續協調。

金門縣議會近日召開臨時會，今天進行「金門地區連續假日及週末期間往返於金廈小三通與金門－台灣航線疏運計畫」專案報告。

根據金門縣政府報告指出，小三通需求增加，截至今年9月底小三通累計旅運人次較去年同期增加近40萬，其中大量中轉旅客明顯擠壓台金航線運輸資源，對交通運能造成顯著影響。

無黨籍議員董森堡說，目前台灣不允許旅行社組旅遊團至中國大陸，但事實上許多散客搭機至金門，經小三通至大陸後再成團，影響金門居民搭乘台金航班權益，包括有醫療、出差、教育等剛性需求金門居民。

董森堡也表示，飛機航班、小三通船班調度都非金門縣觀光處權限，但站在地方立場，要反映既有存在的事實，「觀光處也為難，不能說有散進團出到大陸的事實」。

董森堡建議，應建立機制調查台金航線中轉數量、金門剛性需求等，並建議中央評估整合中轉旅客訂票機制可能性，「真的要中轉走另一個機制，不然會排擠掉在地民生需求」，盼中央正視小三通散進團出存在，協助解決金門交通難題。

許績鑫表示，就地方政府應該負責部分如急難救助等會加強，涉及中央部分持續協調。

此外，金門副縣長李文良也報告9月至連江縣考察新台馬輪情形，他說，新台馬輪滿足許多當地交通、貨運等需求，對金門而言，如有共識建船，台金船運可滿足台商到大陸等需求，並讓空中量能釋放；李文良也表示，目前仍在蒐集資料階段，尚未與交通部、航港局做進一步討論。