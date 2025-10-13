快訊

徐乃麟入行43年從未參加金鐘 首揭背後原因：我有社恐

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

聽新聞
0:00 / 0:00

散客中轉金門赴陸出團 議員籲重視居民搭機權益

中央社／ 金門13日電
金門縣議員董森堡。中央社
金門縣議員董森堡。中央社

金門縣議員董森堡今天在議會說，有大量散客搭機到金門，再經小三通赴中國大陸出團，排擠金門居民搭機權益，呼籲中央重視；金門縣觀光處長許績鑫說，涉及中央部分持續協調。

金門縣議會近日召開臨時會，今天進行「金門地區連續假日及週末期間往返於金廈小三通與金門－台灣航線疏運計畫」專案報告。

根據金門縣政府報告指出，小三通需求增加，截至今年9月底小三通累計旅運人次較去年同期增加近40萬，其中大量中轉旅客明顯擠壓台金航線運輸資源，對交通運能造成顯著影響。

無黨籍議員董森堡說，目前台灣不允許旅行社組旅遊團至中國大陸，但事實上許多散客搭機至金門，經小三通至大陸後再成團，影響金門居民搭乘台金航班權益，包括有醫療、出差、教育等剛性需求金門居民。

董森堡也表示，飛機航班、小三通船班調度都非金門縣觀光處權限，但站在地方立場，要反映既有存在的事實，「觀光處也為難，不能說有散進團出到大陸的事實」。

董森堡建議，應建立機制調查台金航線中轉數量、金門剛性需求等，並建議中央評估整合中轉旅客訂票機制可能性，「真的要中轉走另一個機制，不然會排擠掉在地民生需求」，盼中央正視小三通散進團出存在，協助解決金門交通難題。

許績鑫表示，就地方政府應該負責部分如急難救助等會加強，涉及中央部分持續協調。

此外，金門副縣長李文良也報告9月至連江縣考察新台馬輪情形，他說，新台馬輪滿足許多當地交通、貨運等需求，對金門而言，如有共識建船，台金船運可滿足台商到大陸等需求，並讓空中量能釋放；李文良也表示，目前仍在蒐集資料階段，尚未與交通部、航港局做進一步討論。

金門 小三通 機制

延伸閱讀

搶攻陸客商機！花蓮董師傅手工麻糬插旗金門展店

金門烈嶼芋頭季開跑！千人湧東林運動場 親手挖芋樂翻天

金門議會雙提案 保留五三醫院、代理教師加薪成焦點

金門鄉親廈門遊遭強迫購物 議會籲設兩岸消費糾紛快速窗口

相關新聞

散客中轉金門赴陸出團 議員籲重視居民搭機權益

金門縣議員董森堡今天在議會說，有大量散客搭機到金門，再經小三通赴中國大陸出團，排擠金門居民搭機權益，呼籲中央重視；金門縣...

高雄輕軌只能「零錢」買單程票 國外遊客無幣常遇窘境

高雄輕軌營運10年運量逐年提升，但沿線各站設置2座購買單程票機台只供「零錢」購票，屢次發生國外旅客無硬幣可購票，需靠好心...

就連漁船都有得競標 澎湖地檢署後天將拍賣多艘扣押船

澎湖地檢署為處理過去因案件而查扣的物品，將在15日上午舉行拍賣競標，除了常見的車輛、黃金，這次就連漁船、快艇甚至竹筏都登...

【即時短評】抓扯雨刷怪人沒轍 維護治安與破案成敗都是科技？

高市專扯壞轎車後雨刷的怪人，3周內在大寮區81期重劃區惡意拔斷2、30餘輛轎車後雨刷，警方拿這名怪人沒轍，主因在該處為重...

廣角鏡／陳亮、鄭仕杰 奪屏東獎首獎

2025屏東獎昨頒獎，第二類首獎得主排灣族藝術家28歲陳亮創作「一席系列：kipakim」，用排灣族編織技法結合相片紙張...

屏東獎首獎高達15萬元獎金 評審發現出現獎金獵人

2025屏東獎今在屏東演藝廳舉行頒獎典禮，今年610件作品競逐，評選53件獲獎作品，來自彰化鄭仕杰與屏東排灣族藝術家陳亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。