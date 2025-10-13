就連漁船都有得競標 澎湖地檢署後天將拍賣多艘扣押船

澎湖地檢署為處理過去因案件而查扣的物品，將在15日上午舉行拍賣競標，除了常見的車輛、黃金，這次就連漁船、快艇甚至竹筏都登場，澎湖地檢署透露這幾艘船都是涉案遭扣押，才會在案件吿一段落後希望能藉由拍賣活動將查扣物競標出去，讓民眾有機會低價入手一艘中古漁船。

澎湖地檢署表示，這次競標的船隻一共就有3艘，從近20噸重的漁船，到快艇、竹筏都有，其中漁船仍停泊在馬公漁港的碼頭上，而重4噸的快艇則已經被拉上岸，放置在澎湖查緝隊本部旁的空地上。

據了解，這幾艘被查扣的船隻都是因涉及毒品案才會被查扣，其中重達20噸的漁船是在去年1月初，被不法人士駕駛開往台灣海峽南部海域，向境外的白色遊艇收取重達近千公斤的「觀音王茶包」及「鐵觀音茶包」K他命，才會因案被扣押，毒犯已被判刑10年以上入獄服刑。

不過由於這艘漁船因涉案已被註銷漁業執照，並有動產抵押設定，積欠港埠費用、保管費用、其他規費等相關費用，因此如果有漁民想要低價入手漁船，地檢署停醒民眾還是要自行負擔相關欠費。

另一艘快艇則相對沒有太多限制，由於是自用小船，有意競標的民眾也可前往查看，且這艘快艇同樣是因涉及運毒才會被查扣，去年2月才因毒犯在澎湖西嶼小門海域趁半夜偷走私45袋K他命而被查獲，被發現當下快艇還蛇行展現靈活走位，毒犯還趁機將毒品丟入海中想要滅證。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885