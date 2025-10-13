快訊

【即時短評】抓扯雨刷怪人沒轍 維護治安與破案成敗都是科技？

聯合報／ 本報記者石秀華
有網友拍下停在高市大寮區81期重劃區的各廠牌車輛後雨刷被怪人惡意扯斷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市專扯壞轎車後雨刷的怪人，3周內在大寮區81期重劃區惡意拔斷2、30餘輛轎車後雨刷，警方拿這名怪人沒轍，主因在該處為重劃區沒監視器，雖加裝臨時監視器也得向附近機關及住戶借電，才能強化治安監控效能；維護治安成也科技、敗也科技，對號稱將高雄打造為智慧城市的市府來說，努力仍有待加強。

高市大寮區81期重劃區上月底有車主愛車後雨刷遭人刻意破壞，隔天發現另有11車也遭毀壞，大罵犯嫌「狼心狗肺」；沒料，扯雨刷怪人沒抓到又犯案；同地點又有各廠牌10餘輛車後雨刷被惡意扯斷，受害車主氣得PO網；警方指目前有3車主報案，追查涉案人中。

有趣的是，警方發布新聞稿指出，除只會加強巡邏密度外，正在犯案地點重劃區架設臨時監視器，但卻因用電問題，已積極協調周邊機關、住戶借電中，才能強化治安監控效能，防範不法。

維護治安、成也科技、敗也科技；高雄市今年來發生兩起重大治安事故，張介宗殺害分屍3名老婦人，警方憑藉科技辦案，調閱數百支公家與民間監視器，拼湊犯嫌在被害人進入張家後遭殺害、棄屍的時間軸有利線索破案；左營區羅姓通緝犯遛狗遭槍手狙殺命案，警方動用調帶高手調閱上百支監視器，追出槍手逃逸路線。

扯轎車後雨刷怪人犯案，2、30輛車主受害，雨刷價格少則數百元多則數千元，沒監視器，讓警方只能擴大沿線調閱，回到以前土法煉鋼，靠加強8班巡邏，防類似案件再發生。

高雄市長陳其邁今年初出席高雄智慧城市推動委員會年會時，號稱要將高雄打造為智慧城市；而新興重劃區隨時都可能發生難以預防的治安狀況或車禍，智慧城市卻未預先防範和設置相關設備，推動智慧城市並非只喊口號，人民最基本的安居樂業需求應做到位才是。

有網友拍下停在高市大寮區81期重劃區的各廠牌車輛後雨刷被怪人惡意扯斷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
監視器 重劃區 車主

