高雄輕軌只能「零錢」買單程票 國外遊客無幣常遇窘境

高雄輕軌營運10年運量逐年提升，但沿線各站設置2座購買單程票機台只供「零錢」購票，屢次發生國外旅客無硬幣可購票，需靠好心人借錢困境，市議員批已明顯損及高雄觀光形象，「高雄搭輕軌，買票要靠運氣嗎？」反觀新北市淡海輕軌運量不如高雄，卻早已開通紙鈔購票，過去市府對外回應因預算有限，但10年來仍未改善。

目前輕軌沿線各站雖已設置單趟購票機，但只提供使用「零錢」購票，未開通紙鈔購票功能。市議員鄭孟洳表示，外國觀光客只會兌換紙鈔台幣，搭乘輕軌欲購買單次票，操作機台屢次遭遇不便，站點周邊也缺乏提醒告示，前年曾發生有女童搭輕軌因沒有零錢，所幸遇到善心人士協助借錢，「明明身上就有錢，卻得靠好心人幫助」。

「台灣最美的風景是人，不等於須倚靠零錢超人拯救。」鄭孟洳說，今年也有名網紅在高雄展覽館輕軌站目睹日本家庭遇到紙鈔無法買票窘狀，不僅涉及旅遊便利性，也影響國際形象；捷運局原先僅對外說明因預算有限，將視營運考慮是否增設紙鈔購票功能，現已預留擴充功能介面，但她批輕軌至今營運10年並已成圓，市府卻從未設法改善。

反觀新北市淡海輕軌啟用7年，去年平日平均運量為1萬7千餘人次，購票系統提供電子票證、信用卡和各式面額的紙鈔；而高雄輕軌平日運量達3萬4千餘人次，假日高達4萬3千餘人次，鄭孟洳認為，高雄輕軌運量高於新北輕軌近2倍，購票功能卻不如對方，「在高雄搭輕軌，買票要繼續靠運氣嗎？」