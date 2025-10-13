快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄輕軌只能「零錢」買單程票 國外遊客無幣常遇窘境

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄輕軌。記者王昭月／翻攝
高雄輕軌。記者王昭月／翻攝

高雄輕軌營運10年運量逐年提升，但沿線各站設置2座購買單程票機台只供「零錢」購票，屢次發生國外旅客無硬幣可購票，需靠好心人借錢困境，市議員批已明顯損及高雄觀光形象，「高雄搭輕軌，買票要靠運氣嗎？」反觀新北市淡海輕軌運量不如高雄，卻早已開通紙鈔購票，過去市府對外回應因預算有限，但10年來仍未改善。

目前輕軌沿線各站雖已設置單趟購票機，但只提供使用「零錢」購票，未開通紙鈔購票功能。市議員鄭孟洳表示，外國觀光客只會兌換紙鈔台幣，搭乘輕軌欲購買單次票，操作機台屢次遭遇不便，站點周邊也缺乏提醒告示，前年曾發生有女童搭輕軌因沒有零錢，所幸遇到善心人士協助借錢，「明明身上就有錢，卻得靠好心人幫助」。

「台灣最美的風景是人，不等於須倚靠零錢超人拯救。」鄭孟洳說，今年也有名網紅在高雄展覽館輕軌站目睹日本家庭遇到紙鈔無法買票窘狀，不僅涉及旅遊便利性，也影響國際形象；捷運局原先僅對外說明因預算有限，將視營運考慮是否增設紙鈔購票功能，現已預留擴充功能介面，但她批輕軌至今營運10年並已成圓，市府卻從未設法改善。

反觀新北市淡海輕軌啟用7年，去年平日平均運量為1萬7千餘人次，購票系統提供電子票證、信用卡和各式面額的紙鈔；而高雄輕軌平日運量達3萬4千餘人次，假日高達4萬3千餘人次，鄭孟洳認為，高雄輕軌運量高於新北輕軌近2倍，購票功能卻不如對方，「在高雄搭輕軌，買票要繼續靠運氣嗎？」

捷運局長吳嘉昌表示，持續改善輕軌購票環境是市府責任，目前搭乘輕軌使用電子票證和多元支付功能者有近9成5，購單程票僅有2.8%至3％，大多為國外旅客，目前市府已在旅運中心裝設3座零錢兌換機，另外在國外客較多的駁二沿岸C11、C12、C13站也會優先設置兌換機，捷運公司也會在重大節慶設置移動式兌幣機，此外中央輕軌列車購置計畫中，市府已提出增設零錢購票功能，預計明年會陸續在輕軌38站、76座購票機內擴充功能。

高雄輕軌營運10年運量逐年提升，但沿線各站設置2座購買單程票機台卻只供「紙鈔」購票，屢次發生國外旅客無硬幣可購票，需靠好心人借錢困境。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄輕軌營運10年運量逐年提升，但沿線各站設置2座購買單程票機台卻只供「紙鈔」購票，屢次發生國外旅客無硬幣可購票，需靠好心人借錢困境。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄輕軌營運10年運量逐年提升，但沿線各站設置2座購買單程票機台卻只供「紙鈔」購票，屢次發生國外旅客無硬幣可購票，需靠好心人借錢困境。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄輕軌營運10年運量逐年提升，但沿線各站設置2座購買單程票機台卻只供「紙鈔」購票，屢次發生國外旅客無硬幣可購票，需靠好心人借錢困境。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄輕軌 零錢 借錢 議員 淡海輕軌 硬幣

延伸閱讀

【重磅快評】美濃大峽谷綠議員甩鍋韓國瑜 反成「大義滅親」傑作

整理包／美濃大峽谷吵什麼？砂石盜採案牽動高雄市長選情 一文看懂始末

高雄綠營民代遭起底背後金主是營造、廢清業 封她「砂石小公主」

高雄美濃多處農地爆盜採砂石 案情擴大檢察官明將現勘採證

相關新聞

高雄輕軌只能「零錢」買單程票 國外遊客無幣常遇窘境

高雄輕軌營運10年運量逐年提升，但沿線各站設置2座購買單程票機台只供「零錢」購票，屢次發生國外旅客無硬幣可購票，需靠好心...

廣角鏡／陳亮、鄭仕杰 奪屏東獎首獎

2025屏東獎昨頒獎，第二類首獎得主排灣族藝術家28歲陳亮創作「一席系列：kipakim」，用排灣族編織技法結合相片紙張...

屏東獎首獎高達15萬元獎金 評審發現出現獎金獵人

2025屏東獎今在屏東演藝廳舉行頒獎典禮，今年610件作品競逐，評選53件獲獎作品，來自彰化鄭仕杰與屏東排灣族藝術家陳亮...

高雄萬年季集印送200隻火獅公仔遭搶光引民怨 官方回應了

高雄左營萬年季連4天在蓮池潭舉行，其中持祈福卡集印章送限量200隻公仔活動吸引搶拿，卻2天就送完，不少人排隊撲空，攤商也...

高雄萬年季集印章送200隻火獅公仔4天活動2天送完 民怨灌爆臉書官網

高雄左營萬年季連4天在蓮池潭舉行，其中持祈福卡集印章送限量200隻公仔活動，吸引親子搶拿，但官方宣導4天限量送公仔卻在2...

半島世界歌謠祭10/15-19恆春登場 戴曉君領軍在地民謠演出

2025半島世界歌謠祭將在10月15到19日在恆春西門廣場登場，18日晚上7時主秀節目，由金曲歌手戴曉君擔任音樂總監，攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。