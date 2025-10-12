出席亞太童軍領袖會議 陳其邁：國際交流在高雄發光

「亞太童軍領袖會議」今天在高雄展覽館登場，高雄市長陳其邁出席表示，這次睽違36年再次回到台灣並在高雄舉行，象徵童軍精神與國際交流在高雄發光發熱，他也向所有與會代表表達誠摯歡迎。

此次會議匯集亞太各國逾700名童軍領袖，聚焦討論童軍運動發展、青年議題，結合VR科技、聯合國SDGs等主題，並安排城市教育旅行，促進國際合作。

陳其邁致詞表示，童軍運動是一項跨越國界、具全球影響力的青少年教育活動，強調服務精神、領導能力、關懷環境與團隊合作，這些核心價值不僅是青年成長的重要基石，更是世界和平與永續發展的關鍵力量。

陳其邁說，台灣長期積極參與國際童軍運動，包括世界童軍大露營、國際論壇及主辦區域性重要會議等，這次亞太童軍領袖會議睽違36年再次回到台灣並在高雄舉行，象徵童軍精神與國際交流在這座城市再度發光發熱。

陳其邁指出，高雄從重工業城市轉型為全台演唱會之都，更吸引包括台積電等企業投資，這些成績都來自力行童軍精神中的服務、環境關懷與團隊合作。他並歡迎參與盛會的所有與會代表於活動期間到高雄各地走走看看，體驗高雄新風貌。

總統賴清德也透過賀電向大會貴賓表達歡迎，並盼藉由此一盛事，發揚多元共融理念，傳遞積極正向能量，為打造優質進步之現代化社會貢獻心力。

市府教育局說明，今年「第28屆亞太童軍領袖會議」今天起至17日在高雄展覽館舉行，會議期間，中華民國童軍總會在會場舉辦多項相關的童軍展覽，免費開放民眾參觀，期待能透過多元的展示增進社會大眾對童軍活動的認識。