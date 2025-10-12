高雄萬年季集印送200隻火獅公仔遭搶光引民怨 官方回應了　

快訊

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄即時報導
高雄左營萬年季舉辦持祈福卡集印章送限量200隻公仔活動，4天限量送公仔卻在2天就送完，讓不少民眾排隊撲空，民怨灌爆官網。圖／取自高雄左營萬年季臉書官網
高雄左營萬年季舉辦持祈福卡集印章送限量200隻公仔活動，4天限量送公仔卻在2天就送完，讓不少民眾排隊撲空，民怨灌爆官網。圖／取自高雄左營萬年季臉書官網

高雄左營萬年季連4天在蓮池潭舉行，其中持祈福卡集印章送限量200隻公仔活動吸引搶拿，卻2天就送完，不少人排隊撲空，攤商也怨營業時間短，怒火灌爆臉書官網；民政局指，營業時間依契約進行，對於火獅公仔讓許多民眾拿不到，未來會廣納相關意見辦理，以符民眾期待。

PTT高雄版網友以「今年萬年季辦的一團亂，粉專被灌爆，真的扯」為題貼文指，今年萬年季設計闖關卡蓋四章換火獅小公仔，活動中說明 「一人只能領一張」、「4天共有4個地點，每天會分時段發放集章卡」，結果第2天不到6點，就突然說「卡片發完了」，讓現場排隊百名民眾傻眼，還有小孩當場失望地哭了。

另有攤商抱怨今年營業時間縮短，但人潮多，應該要將時間延後才對；民眾和攤商怒火灌爆萬年季臉書官網，官方回答「活動思慮不周，會虛心檢討」，挨批跳針。

民政局指出，萬年季市集由左營區公所依規辦理公開招標，並委託民間單位承辦執行。活動相關租金標準及攤位規劃，均由承辦單位依市集性質與市場行情自行訂定，並與攤商簽訂契約，活動時間均依契約規範執行。

有關闖關集章及火獅公仔相關發放規則，事前已有在臉書上公佈。由於火獅公仔深受歡迎，11日已全數兌換完畢並公布周知，讓民眾向隅，未來會廣納相關意見加強辦理，以符民眾期待。

市議員白喬茵建議民政局未來辦理相關活動應把細節寫清，如公告每日配額、發放時段、排隊機制等等；另外也可以在官網與社群即時更新剩餘數量，讓有興趣參加活動的民眾可以更清楚知道活動細節，避免撲空或是誤會，也讓活動不會因為資訊不透明而引發民怨。

