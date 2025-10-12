屏東獎首獎高達15萬元獎金 評審發現出現獎金獵人

2025屏東獎今在屏東演藝廳舉行頒獎典禮，今年610件作品競逐，評選53件獲獎作品，來自彰化鄭仕杰與屏東排灣族藝術家陳亮，分別獲得屏東獎第一類與第二類的首獎，屏東獎評審委員今說，屏東獎首獎15萬元，高額獎金也出現獎金獵人，類似作品風格也在其他獎項出現。

屏東獎評審委員黃冬富今致詞說，屏東獎是屏東每年一度重要藝術盛會，多年前屏東獎獎金超過10萬元以上，激起藝文界很大參加意願，尤其屏東獎在10多年前開始全國徵件，獲得屏東獎作品會留在文化處典藏，對屏東文化意義特別重視。

黃冬富說，參加過幾屆屏東獎評審，大家都有一種感覺，參賽作品不斷提升，但有遇到一個情形，「作品不錯，為什麼沒獲第一名？」有幾次評審在最後決選時，評審委員發現有些獎金獵人，相同風格作品會在不同的美展出現。最後決選是很重要，不是經常看到風格，或展現作品獨特性與個人辨識度，較可以受肯定。

文化處會典藏屏東獎首獎，對屏東獎要求、期許，希望能展現出屏東地方風物特質，留在屏東文化處會更有意義，未來期許各位藝術家，將來若有機會繼續參加，可朝這方面著力。

文化處表示，今年屏東獎610件參賽，第一類作品含水墨、膠彩、書法、篆刻等計276件；第二類是攝影、視覺設計、新媒體等共334件。除首獎可獲頒各15萬元獎金，作品由縣府典藏，新增第二名及第三名，提供5萬元及3萬元獎金。縣長周春米說，屏東藝術文化愈來愈豐富，「我們會慎重準備，提高屏東獎的獎金。」

第一類屏東獎得主鄭仕杰從小學書法至今30多年，書法創作「王摩詰詩」獲得首獎，厚鄭仕杰感動說，「改變是困難的，淬煉是痛苦的」。