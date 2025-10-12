高雄餐飲飯店業者推優惠 搶攻10月連假消費商機

快訊

中央社／ 高雄12日電

10月連假多，高雄不少餐飲飯店業者紛推出活動優惠，搶攻商機。義大皇家酒店推出「奇幻之旅」等住房專案，享溫馨KTV旗下健康餐飲品牌「打享野鍋」，最低每人299元野菜、有機時蔬吃到飽。

南部知名KTV品牌「享溫馨」在總經理李奇霖及其團隊規畫下，打造全新餐飲品牌「打享野鍋」，希望讓顧客能以實惠價格品嚐新鮮、健康食材，最低每人只要新台幣299元即有野菜、有機時蔬吃到飽，另有豐富自助吧等搭配享用。

「打享野鍋」選用花蓮在地自然生長原生野菜，並與台南官田「時生永續農場」合作，強調提供給顧客食用的野菜及有機時蔬皆為產地直送，並經嚴格把關。

義大皇家酒店也在10月推出「奇幻之旅」住房專案，即日起至12月30日，入住期間加碼贈送義大皇家劇院年度大秀「奇幻之旅－狂舞盛宴」門票2張。同時，星亞自助餐廳也推出「結伴好友2人同行」限時餐飲優惠。

義大世界年度盛會「義大萬聖月」也於10月登場。義大遊樂世界人氣設施「5D鬼船」並首次導入AI換臉技術，讓遊客即時化身恐怖故事主角試膽。「全台室內最長萬聖大遊行」則於10月25日下午3時至4時在義大世界購物廣場舉行。

另外，義大世界年底將舉行「2026紫耀義大，義享奔騰」跨年煙火秀，位於園區內的義大天悅酒店與皇家酒店也推出限量跨年住宿優惠專案，吸引民眾預訂。

高雄日航酒店也於近日推出開幕1週年活動，邀60組有1歲寶寶的家庭於11月3日免費入住1晚及參加「聯合週歲宴」。另還有週年住房專案即日起開放預訂，平日每晚4500元起，入住可參加抽獎，有機會抽中總統套房免費住。

義大世界 酒店

