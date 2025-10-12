屏東獎頒獎 鄭仕杰書法、陳亮編織影像各奪首獎

2025屏東獎今天頒獎，2類首獎從610件作品中脫穎而出，第一類由鄭仕杰書法創作拿下；第二類由排灣藝術家陳亮編織影像奪得，作品將在屏東演藝廳展至11月9日。

屏東獎今年有610件作品競逐，53件作品獲獎，今天在屏東演藝廳舉行頒獎典禮。來自彰化的鄭仕杰與屏東排灣族藝術家陳亮，榮獲最高榮譽屏東獎首獎，由屏東縣長周春米頒予獎項，恭喜得獎者優異表現。

周春米表示，屏東獎已成為全國藝術創作者施展創意重要平台，讓來自各地作品綻放不同藝術能量。明年迎來重頭戲屏東縣立美術館正式啟用，加上去年完工的屏東縣典藏中心，屏東藝術文化愈來愈豐富，希望有更多喜愛藝術創作朋友，每年都來參加屏東獎，縣府會慎重準備並提高獎金。

屏東縣政府文化處新聞稿表示，第一類屏東獎得主鄭仕杰，從小學習書法至今30多年，這次書法創作「王摩詰詩」，在眾多作品中脫穎而出。評審認為該作品整體疏密間不僅起伏跌宕、錯落有致，造型中除了結合清隸與古文字構成，也精采發揮軟毫毛筆表現飛白筆調特質，破筆處無一處散亂，形成一種殘破美，但卻不失厚實線性。

第二類屏東獎得主得獎作品「一席系列：kipakim 」，藝術家陳亮以相紙作為媒材，運用傳統編織技藝，將原民意象帶出新文化語彙。作品從創作理念、形式、技巧手法，以及材料隱喻等方面，都緊扣創作主題。在編織影像過程中，彷彿也重組對傳統文化記憶。

陳亮說，很感謝vuvu（祖先）留下寶貴文化與智慧，讓人在現今時代，可以用不同方式找到自己方向。

文化處表示，今年屏東獎作品參賽，包括第一類作品含水墨、膠彩、書法、篆刻等計276件；第二類作品為攝影、視覺設計、新媒體等共334件。除首獎可獲頒各新台幣15萬元獎金，作品由縣府典藏，更新增第2及第3名獎項，分別提供5萬元及3萬元獎金。