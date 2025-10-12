高雄萬年季集印章送200隻火獅公仔4天活動2天送完 民怨灌爆臉書官網

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄左營萬年季舉辦持祈福卡集印章送限量200隻公仔活動，4天限量送公仔卻在2天就送完，讓不少民眾排隊撲空，民怨灌爆官網。圖／取自高雄左營萬年季臉書官網
高雄左營萬年季舉辦持祈福卡集印章送限量200隻公仔活動，4天限量送公仔卻在2天就送完，讓不少民眾排隊撲空，民怨灌爆官網。圖／取自高雄左營萬年季臉書官網

高雄左營萬年季連4天在蓮池潭舉行，其中持祈福卡集印章送限量200隻公仔活動，吸引親子搶拿，但官方宣導4天限量送公仔卻在2天就送完，讓不少民眾排隊撲空，民怨灌爆臉書官網；官方僅跳針回答「活動思慮不周，會虛心檢討」。

PTT高雄版網友以「今年萬年季辦的一團亂，粉專被灌爆，真的扯」為題貼文指，今年萬年季設計闖關卡蓋四章換火獅小公仔，活動中說明 「一人只能領一張」、「4天共有4個地點，每天會分時段發放集章卡」。

原PO怒指，結果換火獅小公仔的活動就在第二天才不到6點，就突然說「卡片發完了」、「卡片發完了」、「卡片發完了」，讓現場所有民眾通通傻眼；明明4天分4份 每天限量的東西，為啥有提早發完這種事？

原PO質疑，要不就是主辦第1天狂發根本沒控管，要不就是有人狂拿好幾張，顯示主辦方根本亂成一團，完全沒規劃，之後萬年季粉專被大批網友灌爆。

原PO並指，直到剛才下午2點城隍廟都還有大約一百人在排隊等領集章卡，結果排到4點才突然一個女的出來說沒有卡了，然後偷偷摸摸的把「已發完貼上去」，讓大家傻傻的等；現場和民政局反應，他們也跳針說「不爽就去萬年季粉專留言」。

高雄左營萬年季粉專遭網友灌爆，有網友失望地指，昨天本來要去拿卡，但發放地點人山人海，連機車都找不到車位，沒想到卡片卻發完了，讓小孩期待的心情瞬間跌落谷底，當場哭了，說好每天在不同廟宇發放，結果卻變這樣，那何必寫出來讓人期待。

有網友批評，「主辦單位很糟糕沒任何對策，一句沒了就沒了，上百人在廟前排隊，也沒主辦單位來說明清楚，這是什麼爛活動」、「辦的亂七八糟，第2天就沒了也不早說，還叫我們隔天早點來排隊」。

臉書官網的主辦單位不斷跳針回，「這次活動反應非常熱烈，祈福卡比預期中更早發放完畢，我們會虛心檢討，未來規劃活動時會思考周延，以符合民眾期待」；但似乎仍難平息民眾和網友的怒火。

