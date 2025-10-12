半島世界歌謠祭10/15-19恆春登場 戴曉君領軍在地民謠演出

2025半島世界歌謠祭將在10月15到19日在恆春西門廣場登場，18日晚上7時主秀節目，由金曲歌手戴曉君擔任音樂總監，攜手半島民謠藝師藝生，並邀請深耕澳洲日本三味線演奏家Noriko Tadano，與喚醒彈撥樂器野性旅美音樂人NINI共創交流，以輕搖滾精神翻玩民謠、讓在地聲響走上國際舞台。

屏東縣政府文化處表示，來自恆春半島的音樂總監戴曉君，今年以創作專輯「VAIVAIK 尋走」獲全球音樂獎世界音樂類金獎、金曲獎最佳原住民語專輯獎與最佳編曲人獎，還以電視節目「搖滾區第一排」入圍第60屆金鐘獎生活風格節目主持人獎。

戴曉君從大學時期搖滾音樂，直到遇到恆春民謠人間國寶朱丁順大師，逐步走進民謠世界，這次半島世界歌謠祭她將攜手四名民謠保存者吳登榮、黃却銀、張碧英與張錦桂藝師，與青壯藝生、恆春國小，在亮點主秀共演。

曾在雪梨歌劇院個人演出，也參與世界各地音樂節日本津輕三味線演奏家Noriko Tadano，致力透過激發人心且具連結力的藝術創作展現獨特之美。美國達人秀爆紅的NINI，使用阮、柳琴、三弦、電琵琶演奏，融合重金屬、搖滾和電子舞曲等音樂風格，跨越文化和音樂的界限。

文化處表示，今年半島世界歌謠祭以「半島來辦桌」為策展主題，是一場結合彈撥樂器與民謠搖滾音樂大辦桌，有8國音樂團體齊聚「世界音樂盛會」、半島舞台特製節目「半島上菜秀」、「民謠全國大賽」、「阿嬤來唱歌」民謠專場、「特色市集」、「國際交流工坊」與「民謠小旅行」等系列活動，歡迎遊客來恆春西門廣場聽音樂、鬥鬧熱，感受南國的熱情。