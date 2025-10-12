快訊

車輪餅、三明治…拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中還有現做的

獨／「拜託找我的神主牌」鏟子超人真的奮力挖出土 現場爆歡呼

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

聽新聞
0:00 / 0:00

半島世界歌謠祭10/15-19恆春登場 戴曉君領軍在地民謠演出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2025半島世界歌謠祭10月15到19日在恆春西門廣場登場，18日晚上7時主秀節目，由金曲歌手戴曉君擔任音樂總監。圖／屏東縣政府文化處提供
2025半島世界歌謠祭10月15到19日在恆春西門廣場登場，18日晚上7時主秀節目，由金曲歌手戴曉君擔任音樂總監。圖／屏東縣政府文化處提供

2025半島世界歌謠祭將在10月15到19日在恆春西門廣場登場，18日晚上7時主秀節目，由金曲歌手戴曉君擔任音樂總監，攜手半島民謠藝師藝生，並邀請深耕澳洲日本三味線演奏家Noriko Tadano，與喚醒彈撥樂器野性旅美音樂人NINI共創交流，以輕搖滾精神翻玩民謠、讓在地聲響走上國際舞台。

屏東縣政府文化處表示，來自恆春半島的音樂總監戴曉君，今年以創作專輯「VAIVAIK 尋走」獲全球音樂獎世界音樂類金獎、金曲獎最佳原住民語專輯獎與最佳編曲人獎，還以電視節目「搖滾區第一排」入圍第60屆金鐘獎生活風格節目主持人獎。

戴曉君從大學時期搖滾音樂，直到遇到恆春民謠人間國寶朱丁順大師，逐步走進民謠世界，這次半島世界歌謠祭她將攜手四名民謠保存者吳登榮、黃却銀、張碧英與張錦桂藝師，與青壯藝生、恆春國小，在亮點主秀共演。

曾在雪梨歌劇院個人演出，也參與世界各地音樂節日本津輕三味線演奏家Noriko Tadano，致力透過激發人心且具連結力的藝術創作展現獨特之美。美國達人秀爆紅的NINI，使用阮、柳琴、三弦、電琵琶演奏，融合重金屬、搖滾和電子舞曲等音樂風格，跨越文化和音樂的界限。

文化處表示，今年半島世界歌謠祭以「半島來辦桌」為策展主題，是一場結合彈撥樂器與民謠搖滾音樂大辦桌，有8國音樂團體齊聚「世界音樂盛會」、半島舞台特製節目「半島上菜秀」、「民謠全國大賽」、「阿嬤來唱歌」民謠專場、「特色市集」、「國際交流工坊」與「民謠小旅行」等系列活動，歡迎遊客來恆春西門廣場聽音樂、鬥鬧熱，感受南國的熱情。

音樂 恆春 屏東縣政府

延伸閱讀

小行星命名「恆春」 建城150年大禮

慶祝恆春建城150周年 新發現小行星命名「恆春」

慶祝建城150年 中央大學命名「恆春」小行星

李遠觀賞「瑯嶠風雲」 屏東恆春落山風隱喻台灣人韌性

相關新聞

高雄萬年季集印章送200隻火獅公仔4天活動2天送完 民怨灌爆臉書官網

高雄左營萬年季連4天在蓮池潭舉行，其中持祈福卡集印章送限量200隻公仔活動，吸引親子搶拿，但官方宣導4天限量送公仔卻在2...

半島世界歌謠祭10/15-19恆春登場 戴曉君領軍在地民謠演出

2025半島世界歌謠祭將在10月15到19日在恆春西門廣場登場，18日晚上7時主秀節目，由金曲歌手戴曉君擔任音樂總監，攜...

小行星命名「恆春」 建城150年大禮

「今後恆春不只是地名，還是星星的名字。」今年是恆春建城150周年，國際天文學聯合會審查通過第724875號小行星命名為「...

高雄左營大路施工 上下班塞爆

高雄左營大路進行南段3期道路改善工程，民眾抱怨上下班尖峰期汽機車和公車爭道嚴重壅塞，議員李雅芬指左營大路多階段施工、加上...

馬祖鐵板燒塔節熱鬧登場 百年信仰結合藝術創意超吸睛

一年一度的馬祖秋慶盛典「鐵板燒塔節」今日晚間在南竿鐵板村熱鬧登場，今年不僅有首次舉辦的「白丸廚藝比賽」，更結合「馬祖國際...

慶祝恆春建城150周年 新發現小行星命名「恆春」

「從今以後恆春不只是地名，還是星星的名字！」今年是恆春建城150周年，國際天文學聯合會審查通過第724875號小行星正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。