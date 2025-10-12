高雄左營大路施工 上下班塞爆

高雄左營大路進行南段3期道路改善工程，民眾抱怨上下班尖峰期汽機車和公車爭道嚴重壅塞，議員李雅芬指左營大路多階段施工、加上南門圓環即將要拆，她開車都塞到受不了，建議多派義交指揮交通，增設指示牌，工務局指施工均依交維計畫，雙向各2車道可通行。

新工處表示，左營大路施工期間仍維持雙向快、慢車道各一，鼓山一路、城峰路及中華一路維持既有車道，但會督促廠商落實交維措施，設臨時號誌、指引牌面和交警指揮。配合高雄濱海聯外道路明年通車時程加強趕工，期降低交通影響。

左營大路分3階段施工，第1階段為必勝路至啟文路的左營大路路段，第2階段從啟文路至中油加油站，第3階段為中華一路從中油加油站至桃子園路。由於近期車禍頻傳的左營舊城南門圓環將啟動改造，讓當地交通更形壅塞。

有網友抱怨，因施工多，尖峰期大塞車，開車很崩潰；整條路路寬不一，中間又有左轉道及黃色分隔線，「4輪的往左逼，騎機車就是沒人權」，腳踏車堵住公車再堵住後面車輛的戲碼天天上演。有違停車就堵死了， 騎車開車都超痛苦！

記者傍晚開車實測，發現左營大路到舊城派出所是最塞路段，遇上垃圾車收垃圾，路旁違停，機車鑽車陣，車流就會卡住；鄭姓住戶指，左營大路最大問題是拓寬人行道致馬路變窄。議員李雅芬表示，左營大路多階段施工、加上南門圓環即將要拆，連她自己開車都塞到很懊惱，應多派義交指揮並增加指示牌，降低塞車衝擊。