聽新聞
0:00 / 0:00

高雄左營大路施工 上下班塞爆

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
記者在傍晚時分開車實測，發現高雄市左營大路到舊城派出所是最塞路段，車流容易回堵。記者石秀華／攝影
記者在傍晚時分開車實測，發現高雄市左營大路到舊城派出所是最塞路段，車流容易回堵。記者石秀華／攝影

高雄左營大路進行南段3期道路改善工程，民眾抱怨上下班尖峰期汽機車和公車爭道嚴重壅塞，議員李雅芬指左營大路多階段施工、加上南門圓環即將要拆，她開車都塞到受不了，建議多派義交指揮交通，增設指示牌，工務局指施工均依交維計畫，雙向各2車道可通行。

新工處表示，左營大路施工期間仍維持雙向快、慢車道各一，鼓山一路、城峰路及中華一路維持既有車道，但會督促廠商落實交維措施，設臨時號誌、指引牌面和交警指揮。配合高雄濱海聯外道路明年通車時程加強趕工，期降低交通影響。

左營大路分3階段施工，第1階段為必勝路至啟文路的左營大路路段，第2階段從啟文路至中油加油站，第3階段為中華一路從中油加油站至桃子園路。由於近期車禍頻傳的左營舊城南門圓環將啟動改造，讓當地交通更形壅塞。

有網友抱怨，因施工多，尖峰期大塞車，開車很崩潰；整條路路寬不一，中間又有左轉道及黃色分隔線，「4輪的往左逼，騎機車就是沒人權」，腳踏車堵住公車再堵住後面車輛的戲碼天天上演。有違停車就堵死了， 騎車開車都超痛苦！

記者傍晚開車實測，發現左營大路到舊城派出所是最塞路段，遇上垃圾車收垃圾，路旁違停，機車鑽車陣，車流就會卡住；鄭姓住戶指，左營大路最大問題是拓寬人行道致馬路變窄。議員李雅芬表示，左營大路多階段施工、加上南門圓環即將要拆，連她自己開車都塞到很懊惱，應多派義交指揮並增加指示牌，降低塞車衝擊。

高雄市 公車 垃圾車 違停 塞車

延伸閱讀

高雄這條路施工汽機車、大車和單車擠一堆 網形容：開車易心肌梗塞

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

救護車出口停滿等紅燈車輛 北市消：與拆圓環無關

公館圓環拆除惹罵聲 蔣萬安：勿陷父子騎驢困境

相關新聞

小行星命名「恆春」 建城150年大禮

「今後恆春不只是地名，還是星星的名字。」今年是恆春建城150周年，國際天文學聯合會審查通過第724875號小行星命名為「...

高雄左營大路施工 上下班塞爆

高雄左營大路進行南段3期道路改善工程，民眾抱怨上下班尖峰期汽機車和公車爭道嚴重壅塞，議員李雅芬指左營大路多階段施工、加上...

馬祖鐵板燒塔節熱鬧登場 百年信仰結合藝術創意超吸睛

一年一度的馬祖秋慶盛典「鐵板燒塔節」今日晚間在南竿鐵板村熱鬧登場，今年不僅有首次舉辦的「白丸廚藝比賽」，更結合「馬祖國際...

慶祝恆春建城150周年 新發現小行星命名「恆春」

「從今以後恆春不只是地名，還是星星的名字！」今年是恆春建城150周年，國際天文學聯合會審查通過第724875號小行星正式...

高雄女性議員比例近4成遠高全球 康裕成喊話：女孩勇敢發光

10月11日台灣女孩日，高雄市議會議長康裕成今以自身經驗為例，籲女孩勇敢發揮影響力，她也提及高雄女性議員近4成，遠高於全...

不忍故鄉被「黑化」 她打造特色咖啡廳翻轉恆春觀光

近年來墾丁累積了許多負面新聞，「黑墾丁」也成為網路上的顯學，連帶影響整個恆春半島觀光。23歲的曾莉捷不想故鄉恆春就此「黑化」，一直想為故鄉做些什麼，今年在媽媽的鼓勵支持下，在恆春鎮上開了一家「HARU．恆／春恆咖啡好物店」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。