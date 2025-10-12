聽新聞
小行星命名「恆春」 建城150年大禮

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
今年是恆春建城150周年，國際天文學聯合會審查通過第724875號小行星正式命名為「HENGCHUN（恆春）」，屏東縣府昨天舉行記者會介紹這顆小行星。記者潘奕言／攝影
今年是恆春建城150周年，國際天文學聯合會審查通過第724875號小行星正式命名為「HENGCHUN（恆春）」，屏東縣府昨天舉行記者會介紹這顆小行星。記者潘奕言／攝影

「今後恆春不只是地名，還是星星的名字。」今年是恆春建城150周年，國際天文學聯合會審查通過第724875號小行星命名為「HENGCHUN（恆春）」，加上之前已命名「屏東」、「墾丁」的兩顆小行星，宇宙中已有3顆以屏東地名為名的小行星。

2016年一顆小行星命名為「屏東」，2021年另一顆命名為「墾丁」，加上今年命名的「恆春」小行星，都透過中央大學鹿林天文台的望遠鏡拍攝，屏東及恆春小行星由天文台團隊發現，墾丁小行星則由天文愛好者蔡元生發現。

縣府昨舉行記者會，由屏東「星空大使」施世治介紹恆春小行星，位於火星木星間的小行星帶，直徑約1.5公里，繞太陽周期4.32年，距離太陽3.83到4.13億公里，10月11日位置於室女座，正好在太陽附近，因為是白天所以看不到。

施世治說，小行星體積小，要發現並不容易，通常都是利用天體攝影後比對，觀察是否有不一樣的光體，之後國際天文學聯合會會先給一個臨時編號，待它繞行太陽4圈，確認是小行星後，才會給永久編號並由發現者命名；換言之，從發現到確定、命名大概要花16到18年。

中央大學副校長陳文逸率鹿林天文台團隊與會，他說，今年是恆春建城150周年，這片土地承載許多歷史文化及生命記憶故事，今以後恆春不只是陳達的故鄉，也是小行星的名字，會被永遠記憶、全世界都可以看到。

縣長周春米說，恆春小行星是近10年來第3顆以屏東地名命名的天體，也是送給恆春150周年最珍貴禮物，恆春半島非常適合觀星，光害低、星空品質佳，屏東10大觀星場域9個在恆春半島。縣府將持續推動暗空計畫與觀星旅遊，包括星空解說員培訓、星空友善店家認證及舉辦星空音樂會、觀測活動等。

