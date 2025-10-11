快訊

馬祖鐵板燒塔節熱鬧登場 百年信仰結合藝術創意超吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖鐵板燒塔節登場，縣府主管共同進行「燒塔儀式」，象徵驅走厄運、迎來平安新歲。圖／連江縣政府提供
馬祖鐵板燒塔節登場，縣府主管共同進行「燒塔儀式」，象徵驅走厄運、迎來平安新歲。圖／連江縣政府提供

一年一度的馬祖秋慶盛典「鐵板燒塔節」今日晚間在南竿鐵板村熱鬧登場，今年不僅有首次舉辦的「白丸廚藝比賽」，更結合「馬祖國際藝術島」策展推出沙灘環境劇場，讓傳統節慶與當代藝術相互輝映，為秋夜增添亮麗光彩。

燒塔節是馬祖最具代表性的傳統祭典之一，象徵除穢祈福、迎接平安。活動於金板境天后宮前展開，縣長王忠銘、議長張永江親臨現場，與鄉親、遊客共同點塔祈願，迎接這場融合傳統信仰與當代藝術的文化饗宴。

王忠銘表示，燒塔節凝聚了社區力量與信仰精神，感謝天后宮管理委員會、社區發展協會與村民多年來的堅持，讓百年文化得以延續、發揚光大。他強調，鐵板燒塔節不只是慶典，更是一種文化自信，讓我們看見馬祖的過去，也指引未來。

今年活動內容更豐富多元，白天的「扭白丸」體驗吸引大小朋友親手磨米、搓丸、煮甜湯，體驗傳統滋味。首次登場的「白丸廚藝比賽」則為節慶注入創意，參賽者以紅豆、銀耳、鹹口味等新風格重新詮釋傳統點心，展現馬祖美食的新樣貌。

午後的創意踩街競賽將氣氛推向高潮，鐵板老街人潮擁擠、鼓聲震天，各隊以歌舞與民俗意象展現創意，笑聲與掌聲不絕於耳。

夜幕降臨後，活動移至鐵板沙灘，由在地「鼓板」與外地「北管」團隊輪番上陣，傳統樂聲與現代節奏交織出濃濃節慶氛圍。隨後進行象徵祈福的「燒塔儀式」，民眾將寫滿心願的除穢卡投入火焰，祈求平安順遂。火光與煙火映照夜空，村民、遊客手牽手共舞「瓦塔舞」，歡笑聲此起彼落。

今年更結合「馬祖國際藝術島」計畫推出環境劇場《走海》，由在地青年策劃，以「小島上的她們，與那條鋪在海上的道路」為題，融入長者漁撈記憶與女性視角，帶領觀眾在沙灘上隨劇場移動，體驗島嶼與大海的深層連結。演出獲得熱烈掌聲，為傳統祭典注入藝術靈魂。

燒塔節源自福州地區的民俗儀式，象徵除穢感恩，歷史逾百年，如今唯有馬祖鐵板村仍完整保存正統儀式。隨著縣府與社區多年推廣，燒塔節已成馬祖重要文化品牌，不僅延續信仰，更吸引國內外旅人走入島嶼，感受「火光中的馬祖」。

馬祖鐵板燒塔節登場，午後的創意踩街競賽將氣氛推向高潮。圖／連江縣政府提供
馬祖鐵板燒塔節登場，午後的創意踩街競賽將氣氛推向高潮。圖／連江縣政府提供
馬祖鐵板燒塔節登場，今年更結合「馬祖國際藝術島」計畫，讓活動更具看頭。圖／連江縣政府提供
馬祖鐵板燒塔節登場，今年更結合「馬祖國際藝術島」計畫，讓活動更具看頭。圖／連江縣政府提供
馬祖鐵板燒塔節登場，創意踩街競賽熱鬧登場，各支隊伍精心設計表演主題與服裝，融合歌舞、鼓板、民俗意象。圖／連江縣政府提供
馬祖鐵板燒塔節登場，創意踩街競賽熱鬧登場，各支隊伍精心設計表演主題與服裝，融合歌舞、鼓板、民俗意象。圖／連江縣政府提供
今天白天的「扭白丸」體驗吸引大小朋友親手磨米、搓丸，縣長王忠銘也到場跟民眾致意。圖／連江縣政府提供
今天白天的「扭白丸」體驗吸引大小朋友親手磨米、搓丸，縣長王忠銘也到場跟民眾致意。圖／連江縣政府提供

