慶祝恆春建城150周年 新發現小行星命名「恆春」

「從今以後恆春不只是地名，還是星星的名字！」今年是恆春建城150周年，國際天文學聯合會審查通過第724875號小行星正式命名為「HENGCHUN（恆春）」，加上之前已命名「屏東」、「墾丁」的兩顆小行星，宇宙中現有3顆以屏東地名為名的小行星。

2016年一顆小行星命名為「屏東」，2021年另一顆命名為「墾丁」，加上今年命名的「恆春」小行星，3顆星都是由中央大學鹿林天文台的望遠鏡拍攝後，屏東及恆春小行星由天文台團隊發現，墾丁小行星則由天文愛好者蔡元生發現。

今天舉行記者會，屏東星空大使施世治介紹，恆春小行星位於火星於木星間的小行星帶，大小約1.5公里，繞太陽周期4.32年，距離太陽3.83到4.13公里，10月11日位置於室女座，正好在太陽附近，因為是白天所以看不到。

中央大學副校長陳文逸也率鹿林天文台團隊參加記者會，他說，今年是恆春建城150周年，這片土地承載了許多歷史文化及生命記憶故事，不過從今以後恆春不只是陳達的故鄉，也是小行星的名字，會被永遠記憶、全世界都可以看到。

屏東縣長周春米表示，恆春小行星是近十年來第3顆以屏東地名命名的天體，也是送給恆春150周年的最珍貴禮物。恆春半島非常適合觀星，光害低、星空品質佳，屏東縣十大觀星場域就有9個都在恆春半島，另一個在三地門。

縣府未來將持續推動「暗空計畫」與「觀星旅遊」，包括星空解說員培訓、星空友善店家認證，及舉辦星空音樂會與觀測活動等，希望打造屏東成為國際級的星空旅遊基地，讓世界看見屏東的無垠魅力。