台積電帶動發展 高市啟動楠梓都市計畫通盤檢討
台積電進駐楠梓區帶動當地發展，高市府將啟動「楠梓地區都市計畫通盤檢討」，全面檢視土地使用、公共設施與發展策略，即日起至11月10日公開徵詢意見，並將舉辦2場地區座談會。
高雄市都發局今天發布新聞稿表示，楠梓及周邊地區近年有許多重大建設，包括台積電進駐、南科高雄園區進駐、北側橋頭新市鎮開發，以及新台17線北段完工通車、楠梓園區聯外交通計畫推動，且周邊三鐵共構交通便捷。
都發局表示，近年因產業園區效應，楠梓已成為就業與居住熱區，周邊住宅與商業服務需求同步增加。為回應需求，市府啟動「楠梓地區都市計畫通盤檢討」，全面檢視土地使用、公共設施與發展策略，並廣徵各界意見，共同規劃楠梓地區未來發展方向。
都發局指出，除完善區域交通、產業與生活圈機能等檢討外，也配合生態城市概念、國家2050淨零排放政策等，強化綠色基盤建設，落實低碳、生態及永續發展目標，使都市規劃更貼近現況與需求。
楠梓地區涵蓋3處細部計畫區，包括楠梓加工出口區、後勁及右昌一帶鄰近地區、楠梓舊部落鄰近地區，高雄大學地區。都發局說，目前均已屆法定檢討年期，將依循高市國土計畫指導原則，著手辦理通盤檢討作業，聚焦土地使用、公共設施、大眾運輸、空間紋理及都市防災等面向。
都發局強調，根據「都市計畫法」辦理此次都市計畫檢討，民眾的寶貴意見將納入高雄市都市計畫委員會充分討論，作為後續通盤檢討規劃的重要參考，歡迎鄉親踴躍參與。
