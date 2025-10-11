台積電帶動發展 高市啟動楠梓都市計畫通盤檢討

近年來墾丁累積了許多負面新聞，「黑墾丁」也成為網路上的顯學，連帶影響整個恆春半島觀光。23歲的曾莉捷不想故鄉恆春就此「黑化」，一直想為故鄉做些什麼，今年在媽媽的鼓勵支持下，在恆春鎮上開了一家「HARU．恆／春恆咖啡好物店」。

2025-10-11 10:30