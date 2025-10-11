快訊

高雄女性議員比例近4成遠高全球 康裕成喊話：女孩勇敢發光

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄女性議員近4成，遠高於全球地方議會平均水準。圖／高雄市議會提供
高雄女性議員近4成，遠高於全球地方議會平均水準。圖／高雄市議會提供

10月11日台灣女孩日，高雄市議會議長康裕成今以自身經驗為例，籲女孩勇敢發揮影響力，她也提及高雄女性議員近4成，遠高於全球地方議會平均水準，高雄女孩潛力無可限量，女力正成為城市進步的重要力量。

目前高雄議會最資深3位議員陸淑美、李喬如與康裕成皆是女性，她們共同走過近30年政治歷程，從基層耕耘到成為議會關鍵角色。

陸淑美是高雄縣首位女性副議長，李喬如長期專注校園安全與公共設施，康裕成則成為高雄史上首位女性議長；前議長曾麗燕也曾為女性代表打開新局，她們形塑了高雄議會中穩健而堅韌「女力脈絡」。

與此同時，新世代女性議員也正進場。新科議員湯詠瑜，擁有台、美雙律師資格，從雄女、台大、紐約大學法學院，把法律背景帶進議會，關注性別平權、法制保障與人權議題。高雄縣市自2010年合併以來，女性議員比例都維持38%左右，遠高於全球地方議會平均水準。

不只高雄，台灣副總統蕭美琴，以外交專業獲得國際高度矚目；更年輕一代，像曾以流利英文直球回應WHO不實指控的台灣醫學生林薇，也展現出新世代女性自信與專業。國際舞台上，日本自民黨首度選出女性黨魁高市早苗，挑戰成為日本第一位女首相。

康裕成觀察，女性在公共政策上能帶來不同角度，例如「月經貧窮」倡議，讓弱勢女性能在校園與公共場域獲得生理用品；又如都市設計中，她推動改善植草磚與樓梯設計，降低穿高跟鞋行走不便，這些看似細微的調整，背後代表的是對城市公共性再思考。

這些例子傳遞同樣的訊息，女性不僅能在家庭或教育領域發光，更能在政治、科技、外交、社會服務等舞台上發揮影響力，甚至改變世界。

康裕成表示，女性權益發展史是一部平權縮影，從投票權、參政權到國際公約，都是推動平等的基石，她鼓勵女孩勇於追夢、勇敢發聲，打破性別刻板印象，積極參與公共事務，市議會也將持續打造支持女性的制度與文化，讓女力在高雄生根、在台灣茁壯，成為推動社會進步關鍵力量。

高雄市議會議長康裕成（左）、前議長曾麗燕（右）。圖／高雄市議會提供
高雄市議會議長康裕成（左）、前議長曾麗燕（右）。圖／高雄市議會提供
高雄市議會議長康裕成（右）、前議長曾麗燕（左）。圖／高雄市議會提供
高雄市議會議長康裕成（右）、前議長曾麗燕（左）。圖／高雄市議會提供

