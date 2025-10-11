高雄這條路施工汽機車、大車和單車擠一堆 網形容：開車易心肌梗塞

高雄市左營大路正進行南段三期道路改善工程，有網友抱怨上下班尖峰期，汽機車和公車擠成一堆，若遇違停車開車會很崩潰，「容易心肌梗塞」；工務局指出施工均依照交維計畫，雙向有兩個車道可通行；民代建議，應多派義交指揮交通並增加指示牌，以降低交通衝擊。

高雄市左營區左營大路正進行三段施工期，第1階段為左營大路從必勝路至啟文路，施工期約4個月；第2階段為左營大路從啟文路至中油加油站，工期約6個月；第3階段為中華一路從中油加油站至桃子園路，工期約4個月。

此外，左營舊城南門圓環有6個路口交會，因行車動線複雜，今年發生逾16件擦撞車禍；市府為改善亂象並配合台17線工程，決議本月將拆掉圓環改為十字路口。

有網友在臉書貼文指，近來施工多，造成上下班尖峰期大塞車，開車很崩潰；另有網友批評，整條路南北路寬不一，中間弄一個左轉道還有黃色分隔線，騎機車就是沒人權，四輪往左逼，兩輪的只能吃屎，破腳踏車堵住公車再堵住後面車的戲碼天天上演。

另有網友指，「有違停車就堵死了 」；有網友則認為，「左營大路最大問題就是拓寬人行道後導致整個左營大路很窄」。有網友批評，「停騎車開車都超痛苦」。

記者傍晚開車至左營大路到舊城派出所可說是最塞的路段，遇環保車收垃圾，路旁違停，機車鑽車陣，車流會卡住；住戶鄭姓民眾指，左營大路最大問題就是拓寬人行道致馬路變窄，開車交通時間拉長，很不方便。

市議員李雅芬指出，左營大路遇多階段施工加上南門圓環即將要拆，連她自己開車都塞到很懊惱，應多派義交指揮並增加指示牌，以降低未來塞車衝擊。