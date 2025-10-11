快訊

高雄這條路施工汽機車、大車和單車擠一堆 網形容：開車易心肌梗塞

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
記者在傍晚十分開車至高市左營大路到舊城派出所可說是最塞的路段，遇環保車收垃圾，車流會卡住，轎車被迫往左切逆向前進。記者石秀華／攝影
記者在傍晚十分開車至高市左營大路到舊城派出所可說是最塞的路段，遇環保車收垃圾，車流會卡住，轎車被迫往左切逆向前進。記者石秀華／攝影

高雄市左營大路正進行南段三期道路改善工程，有網友抱怨上下班尖峰期，汽機車和公車擠成一堆，若遇違停車開車會很崩潰，「容易心肌梗塞」；工務局指出施工均依照交維計畫，雙向有兩個車道可通行；民代建議，應多派義交指揮交通並增加指示牌，以降低交通衝擊。

高雄市左營區左營大路正進行三段施工期，第1階段為左營大路從必勝路至啟文路，施工期約4個月；第2階段為左營大路從啟文路至中油加油站，工期約6個月；第3階段為中華一路從中油加油站至桃子園路，工期約4個月。

此外，左營舊城南門圓環有6個路口交會，因行車動線複雜，今年發生逾16件擦撞車禍；市府為改善亂象並配合台17線工程，決議本月將拆掉圓環改為十字路口。

有網友在臉書貼文指，近來施工多，造成上下班尖峰期大塞車，開車很崩潰；另有網友批評，整條路南北路寬不一，中間弄一個左轉道還有黃色分隔線，騎機車就是沒人權，四輪往左逼，兩輪的只能吃屎，破腳踏車堵住公車再堵住後面車的戲碼天天上演。

另有網友指，「有違停車就堵死了 」；有網友則認為，「左營大路最大問題就是拓寬人行道後導致整個左營大路很窄」。有網友批評，「停騎車開車都超痛苦」。

記者傍晚開車至左營大路到舊城派出所可說是最塞的路段，遇環保車收垃圾，路旁違停，機車鑽車陣，車流會卡住；住戶鄭姓民眾指，左營大路最大問題就是拓寬人行道致馬路變窄，開車交通時間拉長，很不方便。

市議員李雅芬指出，左營大路遇多階段施工加上南門圓環即將要拆，連她自己開車都塞到很懊惱，應多派義交指揮並增加指示牌，以降低未來塞車衝擊。

工務局新工處表示，左營大路施工期間仍維持雙向各1快1慢車道，鼓山一路、城峰路及中華一路維持既有車道，會督促廠商落實交維措施，設臨時號誌、指引牌面和交警指揮，後續會加強趕工，並配合高雄濱海聯外道路明年10月全段通車的時程，期能降低交通影響。

記者在傍晚十分開車至高市左營大路到舊城派出所的路段，汽機車多，可說是最塞的路段違。記者石秀華／攝影
記者在傍晚十分開車至高市左營大路到舊城派出所的路段，汽機車多，可說是最塞的路段違。記者石秀華／攝影
記者在傍晚十分開車至高市左營大路到舊城派出所可說是最塞的路段，遇環保車收垃圾，路旁違停，機車鑽車陣，車流會卡住。記者石秀華／攝影
記者在傍晚十分開車至高市左營大路到舊城派出所可說是最塞的路段，遇環保車收垃圾，路旁違停，機車鑽車陣，車流會卡住。記者石秀華／攝影
左營大路遇多階段施工加上南門圓環即將要拆，近來有網友抱怨尖峰期塞爆。記者石秀華／攝影
左營大路遇多階段施工加上南門圓環即將要拆，近來有網友抱怨尖峰期塞爆。記者石秀華／攝影

