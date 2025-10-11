高雄左營南門圓環20日改正交路口 地方盼行人友善

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄左營南門圓環預計本月20日啟動改造，斥資2.23億元將路口改為十字路口，可望改善交通、人行空間和停車困境。圖／高雄市工務局提供

高雄左營南門圓環本月20日將啟動改造，斥資2.23億元改為十字路口，市府稱有助改善交通、人行空間和停車困境；議員從完工模擬圖提出質疑，南門兩側城峰路、左營大路彎幅過大，容易造成視線死角釀事故，民眾也反映路口行穿線過長等問題，希望行人友善措施更全面。

工務局新建工程處表示，城峰路右轉左營大路的路口是以轉向曲線半徑8公尺做設計，經模擬行車軌跡，符合道路規範，而擴大街角、縮小轉向曲線，能強制轉彎車減速，加上路口都設號誌，行車彎幅應不致過大。至於庇護島因無空間施作，會再研議。

左營南門圓環是銜接新、舊省道台17線的重要節點，因應台積電進駐，預估新台17線完工後，將移轉逾3成的翠華路車流至南門圓環，尖峰小時交通量由850輛增至2000輛，造成交通打結，為此規畫改為十字路口，並增單向3車道，維持路段服務水準。

市府指圓環工程是配合新台17線南段三期工程和國定古蹟左營舊城「見城計畫」施作，讓見城步道從勝利路段延伸至舊南門，成為古蹟綠帶「見城之道」，但議員陳玫娟發現，完工後城峰路右轉左營大路時恐彎幅過大，造成視線死角。

也有民眾表示，市府雖規畫左轉車道，行穿線上卻沒設庇護島，建議縮短行穿線長度，轉彎處也減少行道樹遮蔽視線。新工處表示，已取消轉彎段植栽，另擴大街角，增加路口視線距離，間接縮短行穿線長度，讓人行道空間加大，延伸至見城計畫範圍的人行步道。長達14個月的工期也會分3階段執行交通維持計畫，將影響降到最低。

