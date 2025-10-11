快訊

新聞眼／長照數據亮眼 看得到吃不到

聯合報／ 本報記者王昭月

長照是高齡社會必須直面的課題，但「長照2.0」上路，政府以涵蓋率為成效指標，去年全國平均達85.5%，高雄更高達88.5%，數字看似亮眼，深入探索卻未能反映需求者真實景況，有3成長照需求者「看得到，吃不到」，市府尤應對症下藥。

高雄市議員鄭光峰發現國內長照政策迷思，高雄2024年符合長照資格者約10萬7千人，但實際接受服務僅7萬4529人，服務率僅69.6%，比官方公布的88.5%足足少了近20%。

換言之，高雄約3成有長照需求的人根本未獲得服務，絕大多都是長者。這些人不是不需要，可能因申請程序繁瑣或根本由外傭、家人獨力承擔，因此涵蓋率「數字」再美，實則沒能解決許多家庭困境。

更令人憂心的是資源分配失衡，高雄市長照基金分配給居家與社區服務高達63.5億元，占85.7%；住宿機構6.1億元，外籍看護工補助僅1.1億元，這樣的財政配置，反而讓重度失能者與依賴外籍看護的家庭因考量家計負擔，退而求其次選擇居家照護，把重度失能者留在家中，卻又照顧不來，甚至拖垮家庭。

長照經費配置嚴重失衡，長照服務「看得到、吃不到」怨言迭起，政府不斷標榜硬體建設，涵蓋率綿密，實際受惠者卻有限。有民眾需抱著名冊自己打電話找機構，也有老邁雙親都需照顧的家庭，因經濟壓力大，未獲得足夠支持，如同蠟燭幾乎快燃燒殆盡。

綜觀高雄市長照政策，仍陷於執行成效的數字迷思中。長照需求只會加劇，龐大的長照業務只由衛生局旗下的「長照中心」擔待，沒有獨立會計與人事權限，如何處理全市複雜嚴苛的長照課題，令人質疑。

尋求長照賭運氣 無助感揮之不去

「找長照機構床位，真的像在賭運氣。」高雄林小姐回憶去年母親意外癱瘓後的經歷，至今仍覺得心慌，而她的景況只是冰山一角。

六都施政大體檢【長照篇】高雄長照布建到位 長者需求未必滿足

高雄老年人口占全市20.45%，六都排第二老，推估55.6萬長者有長照需求的約11萬5千人。全市巷弄長照站與日照中心達成...

