尋求長照賭運氣 無助感揮之不去

「找長照機構床位，真的像在賭運氣。」高雄林小姐回憶去年母親意外癱瘓後的經歷，至今仍覺得心慌，而她的景況只是冰山一角。

林小姐母親65歲，一場意外導致四肢無法自主活動，需全天候照護。家裡環境狹小，她須兼顧工作，唯有尋找住宿式長照機構安頓母親。但當醫院提供30幾家機構名冊時，她感到無助，「沒有即時空床資訊，只能一家家打電話去問」。

時間緊迫，她焦急奔波，有的機構滿床，有的要等一個月，有的直接拒收。「母親出院了，卻還找不到能安頓的地方。」林小姐語氣顫抖地說，那種無力感簡直比照顧還折磨，現在急診都有即時資訊，為什麼長照不能？

「對於照顧者，資訊不透明是另一種折磨。」她說，若長照住宿機構能有即時資訊，家屬就不必在電話裡一再碰壁。

另一名史先生也有相似壓力。年近80歲的父親弱視又有多項慢性病，長年仰賴母親照料，沒想到母親去年底罹患骨肉瘤，連開3次刀後需24小時照顧。照顧責任全壓在他與妻子肩上，公事、家事蠟燭兩頭燒。

史先生說，原想替父親申請外籍看護，醫院卻認為弱視等病情「不夠嚴重」，且尚未滿80歲，不符合開具巴士量表資格。母親出院前，他就試著安排外籍看護，因出院時間不確定，出院時名額早排滿，只能先接母親回家，打1996專線求助。

他說，政府提供陪伴就醫、代購、梳洗等喘息服務，確能減輕照顧者壓力，但也存在不少問題，像營養師來一次就走，稱內容網路都查得到；居服員10點半就送便當，中午要吃時已冷掉。他們甚至遇過隨便拖地、拿錢就走的照服員。

史先生說，希望政府能聽進更多家屬的需求，不光只增加床位或預算，而是讓服務更細膩、更實在。