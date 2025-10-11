六都施政大體檢【長照篇】高雄長照布建到位 長者需求未必滿足

高雄老年人口占全市20.45%，六都排第二老，推估55.6萬長者有長照需求的約11萬5千人。全市巷弄長照站與日照中心達成率雖全國居冠，但因分布不均，交通受限，部分家屬怨「看得到、用不到」。專家也指服務布建到位，不代表長者實質受惠。

市長陳其邁2020年競選時提出8大長照願景，包括C級巷弄站涵蓋率85%、「一學區一日照中心」等。統計至今年9月，長照據點已達578處，提前達標；日照中心至8月底，91個國中學區共145家，布建率83.5%。全市241家住宿型機構1萬6656床，長照建設近期在首屆「慢老城市調查」，拿下六都第二。

議員鄭光峰點出高雄去年80億元長照預算，光是居家與社區服務就占86%，進住機構的中重度失能者資源偏少，處境雪上加霜，他呼籲長照3.0應重新調配，把收費標準與基本工資、物價指數掛鉤，確保業者健全經營，進而保障民眾使用長照服務權益。

高雄長照資源明顯向居家及社區服務傾斜，但議員陳麗珍認為，高雄C級據點布建堅持「一里一站」，未依需求而設，政策僵化欠缺彈性。議員許采蓁發現前金、新興、苓雅舊市區關懷據點明顯不足，B級日間照顧涵蓋率甚至不到1%，凸顯資源配置落差。

議員黃彥毓指出，照服員人力嚴重不足，長者進入長照體系卻常常遇上「等不到人」的窘境；且高雄結合照顧功能的社區型老人住宅幾乎滿載，供不應求，「長照政策應建構醫療、社區、長照三合一體系，讓長者在熟悉的地方安心老化才是正辦」。

「硬體布建到位，不等於長照需求獲滿足」，樹德科大社工系主任徐國慶說，面對超高齡社會，我們正和時間賽跑，不加快腳步，長照需求缺口只會愈來愈大。

他直言長照評估流程冗長，急需服務的長者易錯過黃金照護期；據點容納人數有限、距住家遙遠，都是挑戰，像高雄一處日照中心僅約容納30名長輩，明顯不足；有些日照中心離家太遠，接送不便，長輩乾脆不去。

徐國慶認為每社區應至少設2至3個據點，供在地就近使用，必要時引進企業能量參與，像日本松下近年從智慧監測系統、照護機器人到居家照護解決方案逐步形成產業鏈，不僅分擔照護人力缺口，也帶動科技創新。

高雄市衛生局表示，至今年8月，高雄有1.3萬名照服員，比去年增加378人。會持續推動留才津貼、專業訓練，並向中央爭取制度改善，確保人力供應穩定。