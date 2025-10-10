屏東異國市集國慶登場 范逸臣、田中千繪CP重現「海角七號」浪漫
適逢國慶日，屏東縣政府國慶連假10月10日到12日在屏東公園盛大舉行「2025世界在屏東」異國市集，邀集超過13國、70攤以上特色的攤位，與異國表演與文化體驗課程，將世界文化精華濃縮在屏東，縣長周春米今出席活動用日語、英語表達謝意，感謝大家齊聚屏東一起慶祝中華民國生日快樂。
今天的開幕式由法國康康舞團以高踢腿、旋轉裙擺的熱情舞姿揭開序幕，聚集美國在台協會、日本交流協會高雄事務所、靜岡縣、沖繩縣、姊妹縣鹿兒島，以及馬尼拉、菲律賓與首次參加的泰國等國際嘉賓與代表們到場共襄盛舉，縣長周春米除體驗各國文化，也邀請范逸臣與田中千繪合體獻唱「國境之南」，經典重現電影海角七號的浪漫氛圍。
周春米說，近年來台灣在民主、經濟成就與努力被世界肯定，特別是東南亞國家朋友們飄洋過海到台灣，讓台灣經濟更蓬勃，屏東為台灣最南縣市，17年前因電影海角七號讓「國境之南」被世界看見，近年又透過黑鮪魚文化季以美食交朋友，國慶日這天以異國市集形式，向世界朋友表達感謝，邀請各國友人們分享他們的文化與美食，讓屏東成為與國際交朋友的舞台。
周春米說，城市外交是重要發展方向，縣府團隊積極透過公務系統，與許多國際城市搭起友誼橋梁，透過國際交流讓世界看見屏東，謝謝來自各國對台灣的祝福，也期待藉由更多的國際交流，開拓屏東孩子們國際視野，為在地產業開創更寬廣的發展道路。
縣府傳播暨國際事務處表示，市集是一場「味蕾與文化的世界旅行」，品嘗泰國酸辣料理、日本細緻甜品、南洋清涼飲品，與歐洲精緻工藝，並體驗美式纏繞畫、印尼蠟染、越南捲紙等課程，現場設有日本鹿兒島櫻島鞦韆、鳥居、蒸氣小火車等異國風情打卡點。
舞台演出亮點不斷，10月10至12日每天下午四時至晚上九時，至少有六場國際級表演輪番登場，包括熱情奔放法國康康舞、充滿張力西班牙佛朗明哥、婉約優雅日本傘舞、震撼人心非洲鼓，與斯洛維尼亞手風琴演奏，讓屏東公園成為全台文化的焦點。
