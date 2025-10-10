佛光會雙十健走金門大橋 以腳步為中華民國慶生、為地球減碳

為歡慶中華民國國慶，國際佛光會中華總會金門各分會與佛光山金蓮淨苑今天清晨在金門大橋舉辦「VEGRUN‧全球復蔬公益健走」活動，吸引500多名佛光會員、童軍、青年與親友齊聚，以「歡慶雙十、為幸福而走」為主題，用腳步表達愛國熱情與環保信念。

立法委員陳玉珍、縣政府參議陳祥麟、縣政府秘書陳成勇、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊及金門文化園區管理所所長盧根陣等人都到場響應。活動由烈嶼分會帶來「一起來學佛、四海都有佛光人、有佛法就有辦法」3首帶動唱熱身，揭開序幕，現場國旗飄揚、國慶樂聲磅礡，氣氛熱烈。

陳玉珍說，她雖受邀前往總統府國慶典禮，但還是選擇留下與金門人一起慶祝，這才是真正的愛國行動。陳祥麟則指出，「VEGRUN」倡導蔬食與健康生活，走路健身更能減碳護地球，「今天用10公里的步伐為國慶加油！」金寧鄉長楊忠俊也說，這樣的活動讓人回想起早年雙十運動會的熱情，「用腳步慶祝國慶，讓身心靈都更健康。」

金蓮淨苑住持滿慈法師表示，「VEGRUN」結合「Vegan」與「Run」的概念，寓意「復蔬」與「復甦」，象徵喚醒社會對環境永續的關懷。眾人在鳴槍後高呼「向前有路，光明在望」，沿著象徵連結金烈兩島的新地標——全長5.4公里的金門大橋啟步出發，國旗揮舞下宛如紅龍穿梭海上。

隨後在陳玉珍、陳祥麟等人鳴槍後，帶領大眾高呼「向前有路，光明在望」的口號起步走。本次活動也結合公益行動，「你健走，我捐糧」方案中，每累積10公里即捐出1公斤白米，由佛光會與綠色公益基金會共同捐贈給弱勢團體與偏鄉學校。本次總累積約1500公里，預計捐出150公斤米糧，讓健走的每一步都化為助人的力量。

金城分會會長黃暖治邀請鄉民與會員參加公益路跑，每10公里贈送1公斤公益米給弱勢團體，請大家健身做公益，號召了近200多人參與，凡事有願就有力，事情就容易成辦，期待明年再度共同為公益而走！