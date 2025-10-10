疑涉虐童遭公布 高雄某幼兒園業者嗆提告！高市議員怒批「噁心」

高雄市林園區的幼兒園疑虐童案，教育局昨公布涉案園所名稱與負責人姓名，並將5名教保員停職調查。園方則否認到底，強調「園內未發生不當對待情事」，遭片面抹黑並揚言蒐證提告。對此，市議員邱于軒今怒批園方「噁心至極、睜眼說瞎話」，並陪同家屬提告，案件已進入司法偵辦，爭議持續延燒。

教育局昨公布涉案的是「林園郵局職場互助教保服務中心」及「中芸非營利幼兒園」，經調閱近30日監視影像，已查出有教保服務人員對幼童處以罰站、拍打頭部、捏臉、強迫半蹲、禁止如廁及要求跑步等不當管教行為。5名涉案人員已依法停職，並由專案小組持續調查釐清受害幼兒人數與案情細節。

除不當管教爭議，教育局同步公布園所負責人謝冰雁名下機構另涉違規，包括分科教學、未依備查項目收費、大班教師配置不足及聘用不具資格人員等，累計裁罰16萬2000元。市長陳其邁則要求政風處徹查教育局有無怠失，2周內釐清責任，必要時不排除解約。

不過，園方昨發出聲明強調「園所未發生任何教師不當對待幼兒的情事」，認為外界僅憑「有所疑慮」就抹黑為「惡劣園方」，對辛苦付出的教職員與受教權造成嚴重影響。至於「男性主管涉騷擾幼童」說法，更嚴正駁斥為惡意捏造，將全力支持同仁提告自清，並表示已蒐集證據，不排除針對散布不實言論者循法律途徑追責。

此舉引來家長強烈反彈，市議員邱于軒痛批園方「噁心至極」，直言教育局裁罰都基於明確證據與家長陳情，不是園所聲稱的「無事發生」。她表示，目前已有更多家長與老師勇敢站出來，揭露園內狀況，案情仍在擴大。

邱于軒透露，今天已陪同多名家屬與幼童前往林園警分局提告，案件由檢察官主動偵辦，全程有社工陪同偵訊，孩子們清楚描述了遭受不當對待的經過，案件已正式進入司法程序。她警告園方「不要再用訴訟恫嚇吹哨者，只會讓社會更加看清真面目」。