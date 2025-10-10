高雄國際動漫節熱鬧登場 首日擠爆…現場上萬人潮排隊入場
高雄國際動漫節於雙十國慶假期登場，將一連四天在高雄巨蛋熱鬧登場，由於今年雙十節剛好有三天連假，今天活動首日加上國慶假日，現場滿滿排隊人潮，展覽上午10點開展，現場早早就驚現排隊潮，幾乎每個入口都滿是人潮，繞了高雄巨蛋半圈，官方聲稱參觀人潮可望破35萬人。
本屆動漫節展期自10月10日至13日，以「FUN玩創意」為核心，強調創意、豐富、多元的動漫能量，集結台、日知名IP與出版、動畫、VTuber、卡牌、潮玩等超過60家業者、近300個攤位，皆卯足全力推出了各式特色商品、福袋、首發書、套書、好康優惠、滿額贈品等，更集結動漫畫所衍生的流行潮物、玩具及琳瑯滿目的周邊商品，推出各式限定商品、福袋、簽名會與舞台表演。值得一提的是，今年特別加碼公益行動，將捐款10萬元支援花蓮災區復原，並開放花蓮居民憑證件免費入場，希望以動漫的力量傳遞關懷與熱情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言