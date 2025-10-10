高雄國際動漫節熱鬧登場 首日擠爆…現場上萬人潮排隊入場

高雄國際動漫節於雙十國慶假期登場，將一連四天在高雄巨蛋熱鬧登場，由於今年雙十節剛好有三天連假，今天活動首日加上國慶假日，現場滿滿排隊人潮，展覽上午10點開展，現場早早就驚現排隊潮，幾乎每個入口都滿是人潮，繞了高雄巨蛋半圈，官方聲稱參觀人潮可望破35萬人。

本屆動漫節展期自10月10日至13日，以「FUN玩創意」為核心，強調創意、豐富、多元的動漫能量，集結台、日知名IP與出版、動畫、VTuber、卡牌、潮玩等超過60家業者、近300個攤位，皆卯足全力推出了各式特色商品、福袋、首發書、套書、好康優惠、滿額贈品等，更集結動漫畫所衍生的流行潮物、玩具及琳瑯滿目的周邊商品，推出各式限定商品、福袋、簽名會與舞台表演。值得一提的是，今年特別加碼公益行動，將捐款10萬元支援花蓮災區復原，並開放花蓮居民憑證件免費入場，希望以動漫的力量傳遞關懷與熱情。 高雄國際動漫節於雙十國慶假期登場，一連四天在高雄巨蛋熱鬧登場。記者劉學聖／攝影 高雄國際動漫節於雙十國慶假期登場，一連四天在高雄巨蛋熱鬧登場，由於今年雙十節剛好有三天連假，今天活動首日加上國慶假日，現場滿滿排隊人潮。記者劉學聖／攝影 高雄國際動漫節於雙十國慶假期登場，一連四天在高雄巨蛋熱鬧登場，立委黃捷（右三）特地前來參加開幕活動。記者劉學聖／攝影 高雄國際動漫節於雙十國慶假期登場，一連四天在高雄巨蛋熱鬧登場，由於今年雙十節剛好有三天連假，今天活動首日加上國慶假日，現場滿滿排隊人潮。記者劉學聖／攝影