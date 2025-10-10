快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

聽新聞
0:00 / 0:00

影／金門「神秘客」慶雙十大方送114杯飲料 民眾排隊搶領

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陳小姐母女倆戴著國旗帽參與，她笑說原本以為要排很久，沒想到很快就領到飲料，覺得活動「超有意義」。記者蔡家蓁／攝影
陳小姐母女倆戴著國旗帽參與，她笑說原本以為要排很久，沒想到很快就領到飲料，覺得活動「超有意義」。記者蔡家蓁／攝影

今天是中華民國114年雙十國慶，金門出現一位「神秘客」，自掏腰包在飲料店買了114杯飲料，要與鄉親分享國慶的喜悅，活動在八分舖金城店門口舉行，上午10點與下午14點各發送57杯，兩場都在短短45分鐘內被索取一空，現場熱鬧又溫馨。

據了解，活動尚未開始，店門口就排起長長人龍，領取民眾從孩童到長者都有，許多人還「全家總動員」前來共襄盛舉。根據活動規定，參加者須攜帶可辨識國旗的小物，不論是手持小國旗、佩戴徽章、戴帽子或撐國旗傘，甚至有人秀出手機國旗桌面、或身份證上的國旗圖案，可謂「各出奇招」。

陳小姐母女倆戴著國旗帽參與，她笑說原本以為要排很久，沒想到很快就領到飲料，覺得活動「超有意義」。一對大學生情侶則表示，這樣的慶祝方式在台灣本島少見，「既特別又有國慶氣氛」。小學生受訪時開心地說，「今天放假又有免費飲料可以喝，超開心的！」

八分舖金城店表示，這位神秘客特地預訂114杯飲品，希望在國慶日當天分送給民眾，向大家傳遞「中華民國生日快樂」的祝福。活動訊息一經上網公布，立即吸引大批民眾響應，短時間內飲料全數送罄，為金門的雙十佳節增添一抹暖心風景。

有民眾帶著國旗雨傘來參加，直說這活動讓人覺得熱血沸騰，有愛國的氛圍。記者蔡家蓁／攝影
有民眾帶著國旗雨傘來參加，直說這活動讓人覺得熱血沸騰，有愛國的氛圍。記者蔡家蓁／攝影
國慶日有金門民眾發起帶國旗小物送飲料的活動，吸引眾多民眾排隊來參與。記者蔡家蓁／攝影
國慶日有金門民眾發起帶國旗小物送飲料的活動，吸引眾多民眾排隊來參與。記者蔡家蓁／攝影
一對大學生情侶今天也特別來參加，他們表示，這樣的慶祝方式在台灣本島少見，「既特別又有國慶氣氛」。記者蔡家蓁／攝影
一對大學生情侶今天也特別來參加，他們表示，這樣的慶祝方式在台灣本島少見，「既特別又有國慶氣氛」。記者蔡家蓁／攝影
今天是中華民國114年雙十國慶，金門出現一位「神秘客」，自掏腰包在飲料店買了114杯飲料，要與鄉親分享國慶的喜悅，在短短45分鐘內被索取一空，現場熱鬧又溫馨。記者蔡家蓁／攝影
今天是中華民國114年雙十國慶，金門出現一位「神秘客」，自掏腰包在飲料店買了114杯飲料，要與鄉親分享國慶的喜悅，在短短45分鐘內被索取一空，現場熱鬧又溫馨。記者蔡家蓁／攝影

國旗 飲料 國慶

延伸閱讀

搶攻陸客商機！花蓮董師傅手工麻糬插旗金門展店

影／國旗只出現在果貿？柯志恩喊話要遍地飄揚 高市府駁不符事實

獨／「國慶超人」也來了！曾搶救八八風災的退伍軍人 帶國旗來鏟土

披上國旗拉風上路 500輛重機遊街為國家慶生

相關新聞

疑涉虐童遭公布 高雄某幼兒園業者嗆提告！高市議員怒批「噁心」

高雄市林園區的幼兒園疑虐童案，教育局昨公布涉案園所名稱與負責人姓名，並將5名教保員停職調查。園方則否認到底，強調「園內未...

影／金門「神秘客」慶雙十大方送114杯飲料 民眾排隊搶領

今天是中華民國114年雙十國慶，金門出現一位「神秘客」，自掏腰包在飲料店買了114杯飲料，要與鄉親分享國慶的喜悅，活動在...

搶攻陸客商機！花蓮董師傅手工麻糬插旗金門展店

看好金門觀光熱潮與陸客市場潛力，知名伴手禮品牌「花蓮董師傅手工麻糬」跨海插旗離島市場，今日在金城鎮中興開幕，現場貴賓與人...

佛光會雙十健走金門大橋 以腳步為中華民國慶生、為地球減碳

為歡慶中華民國國慶，國際佛光會中華總會金門各分會與佛光山金蓮淨苑今天清晨在金門大橋舉辦「VEGRUN‧全球復蔬公益健走」...

高雄國際動漫節熱鬧登場 首日擠爆…現場上萬人潮排隊入場

高雄國際動漫節於雙十國慶假期登場，將一連四天在高雄巨蛋熱鬧登場，由於今年雙十節剛好有三天連假，今天活動首日加上國慶假日，...

屏東民眾穿國旗裝、揮舞小國旗 歡慶國慶日

今天是國慶日，屏東縣議員黃明賢、陳揚、蘇資婷、屏東市長周佳琪、市民代表傅建雄等人今一早在屏東市瑞光社區活動中心現身，參加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。