影／金門「神秘客」慶雙十大方送114杯飲料 民眾排隊搶領

今天是中華民國114年雙十國慶，金門出現一位「神秘客」，自掏腰包在飲料店買了114杯飲料，要與鄉親分享國慶的喜悅，活動在八分舖金城店門口舉行，上午10點與下午14點各發送57杯，兩場都在短短45分鐘內被索取一空，現場熱鬧又溫馨。

據了解，活動尚未開始，店門口就排起長長人龍，領取民眾從孩童到長者都有，許多人還「全家總動員」前來共襄盛舉。根據活動規定，參加者須攜帶可辨識國旗的小物，不論是手持小國旗、佩戴徽章、戴帽子或撐國旗傘，甚至有人秀出手機國旗桌面、或身份證上的國旗圖案，可謂「各出奇招」。

陳小姐母女倆戴著國旗帽參與，她笑說原本以為要排很久，沒想到很快就領到飲料，覺得活動「超有意義」。一對大學生情侶則表示，這樣的慶祝方式在台灣本島少見，「既特別又有國慶氣氛」。小學生受訪時開心地說，「今天放假又有免費飲料可以喝，超開心的！」