查獲偽冒身分證、戶籍案35件 屏東縣府獲戶政機關楷模獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民眾到戶政事務所辦理業務，圖為示意圖，非內文提及的案例。圖／屏東縣政府提供
民眾到戶政事務所辦理業務，圖為示意圖，非內文提及的案例。圖／屏東縣政府提供

內政部113年度戶政業戶績效評鑑，屏東縣政府獲績優戶政機關楷模獎，其中第一線戶政事務所成功查獲偽冒辦理身分證戶籍案件有35件，相較於112年度9件大幅增加，並獲非六都縣市唯一加分項目滿分肯定。

民政處發現，近年來民眾到戶政事務所企圖冒用他人身分申辦身分證或各項戶籍業務情形層出不窮，為保障民眾權益，除定期舉辦戶政人員培訓，各戶所受理各項案件時嚴格落實核對人貌、查驗身分證的真偽，若有疑義，透過電話聯繫委任人與戶役政系統等多方查證，確認無誤才受理。

113年度成功遏阻的案例中，以家屬持非當事人親簽委任書冒辦印鑑證明最常見。人口數最多的屏東市戶政事務所分享實際案例，一名陳姓女子申辦母親印鑑證明，承辦人員審核文件時，發現委任書的筆跡與當事人不符，進一步查核後確認文件涉及偽造，成功遏阻冒辦。

另起案例是一名民眾疑遭脅迫來補發身分證，這名當事人在簽署文件時機警的夾帶紙條向櫃檯求助，承辦同仁發現後，不動聲色通報主管報警，也同步與當事人持續交談，並引導簽署文件，爭取時間等待警方到場，最後順利保障當事人安全。

民政處表示，除強化戶政查核機制，縣府團隊精進各項戶政便民措施，生育津貼核發4300筆、長者申請補助假牙戶籍證明書1814件、舉辦「屏東520，此生龍愛你」199對登記結婚，免費法律諮詢服務2037人次，推動戶政便民服務、優化行政流程與跨局處整合。 

民政處提醒，申請印鑑證明用途包括不動產登記、拋棄繼承、法院公證等，皆關係民眾權益與財產；冒用他人身分者，會觸犯刑法及戶籍法，最高可處7年以下有期徒刑、拘役或罰金，為確保交易安全，呼籲申請人應親自辦理，縣府團隊會持續提升戶政查核能量，讓縣民辦理戶籍業務更放心。

民眾到戶政事務所辦理業務，圖為示意圖，非內文提及的案例。圖／屏東縣政府提供
民眾到戶政事務所辦理業務，圖為示意圖，非內文提及的案例。圖／屏東縣政府提供
內政部113年度戶政業戶績效評鑑，屏東縣政府獲績優戶政機關楷模獎，由內政部次長吳堂安（左）頒獎給屏東縣府民政處副處長楊新發（右）。圖／屏東縣政府提供
內政部113年度戶政業戶績效評鑑，屏東縣政府獲績優戶政機關楷模獎，由內政部次長吳堂安（左）頒獎給屏東縣府民政處副處長楊新發（右）。圖／屏東縣政府提供

戶籍 屏東縣政府 身分證

