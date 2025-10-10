搶攻陸客商機！花蓮董師傅手工麻糬插旗金門展店

看好金門觀光熱潮與陸客市場潛力，知名伴手禮品牌「花蓮董師傅手工麻糬」跨海插旗離島市場，今日在金城鎮中興開幕，現場貴賓與人潮爆滿，吸引許多民眾與遊客到場排隊嘗鮮，有民眾開心的說，「以後想吃新鮮、好吃的麻糬不用在飛台灣，在金門也可以吃的到」。

董事長蕭錦雲親自出席開幕儀式，她表示，自己對金門的第一印象是「人情味濃、很熱情」，透露因為不少金門老顧客多年來鼓勵品牌能來開店，如今終於圓夢。她笑說，「看到這間店就覺得很投緣！」並透露十一長假試營運期間，短短幾天就有上萬元進帳，讓她對金門市場信心倍增。下一步，她計畫把台灣麻糬的好滋味帶到廈門與海西地區，拓展兩岸甜點版圖。

開幕典禮嘉賓雲集，包括金城鎮長李誠智、縣議員李養生、金門縣工商發展投資策進會總幹事呂瑞泰、金門縣觀光處副處長何桂泉、金湖鎮鎮務顧問陳宗保等人皆到場祝賀。李誠智表示，中興路一帶是金城最熱鬧的「飲料一條街」，遊客人潮穩定，期待麻糬店帶動更多觀光消費動能。

呂瑞泰指出，金門積極推動商圈再生與招商引資，而「花蓮董師傅手工麻糬」的進駐，不僅為老街注入新氣息，也展現出地方經濟的多元潛力，期望更多優質品牌能加入，讓金門成為兼具文化底蘊與商業活力的觀光城市。

創立於花蓮的「董師傅手工麻糬」以「手作傳心、軟Q傳情」為品牌精神，堅持每日新鮮現作、嚴選天然食材，除經典紅豆、花生、芝麻等口味外，也研發多款創新風味，深受國內外旅客喜愛。品牌目前已在花蓮、台北松山機場等地設點，金門店則是其拓展離島與兩岸市場的重要里程碑。