影／國旗只出現在果貿？柯志恩喊話要遍地飄揚 高市府駁不符事實

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩今天果貿社區參加升旗典禮，誓言讓國旗在高雄每一個角落飄揚。記者劉學聖／攝影
國民黨立委柯志恩今天果貿社區參加升旗典禮，誓言讓國旗在高雄每一個角落飄揚。記者劉學聖／攝影

國旗不該只有在果貿出現，而要在高雄每一個角落飄揚。」國民黨立委高雄市黨部主委柯志恩，今天國慶日出席果貿社區國慶升旗典禮，向群眾喊話並誓言若明年入主市府，將讓青天白日滿地紅成為高雄城市日常，喚回屬於市民的榮耀與驕傲。對此，高市府稍走發出聲明駁斥柯發言與事實不符。

果貿社區是藍營在高雄大票倉，今天社區大街小巷插滿國旗，數百名民眾聚集，身著國旗裝、揮舞大國旗，在國歌與國旗歌聲中參加升旗典禮。

柯志恩致詞說，最讓她感動的是果貿居民完全不用背稿，每個字都字正腔圓地唱國歌與國旗歌，「這樣的場景令人震撼，也讓人感受到中華民國就在我們的生活周圍」。

她進一步指出，國慶日是屬於全國人民的生日，高雄不該只有果貿在旗海中慶祝，而是要在所有社區、街道都能看見國旗「我承載著大家的期待，發誓明年入主市政府之後，青天白日滿地紅一定要遍布高雄，讓國慶的榮耀回到這座城市」，現場群眾熱烈回應，高喊「柯市長」聲浪不絕於耳。

柯志恩強調，果貿的愛國氛圍令人感動，但國旗不該只在這裡，而要成為高雄隨處可見的風景，「我們要讓國旗回到人民日常，讓國慶不只是紀念日，而是市民共同守護的榮耀。」

高雄市政府澄清，針對立委柯志恩指稱國慶期間高雄僅果貿社區懸掛國旗的說法，完全不符事實，市府指出，自10月起，即在四維行政中心、鳳山行政中心懸掛全台地方政府最大面國旗，高雄主要道路上均見國旗飄揚，營造國慶氛圍，籲柯委員公開發言前先查證，不要誤導社會大眾。

高市府強調，市府每年10月即在兩行政中心懸掛巨幅國旗，尺寸達15公尺，同時高雄市主要道路均懸掛國旗，團結迎接國慶、展現國家榮耀，是市府多年來一貫的作法，再次呼籲柯委員的公開發言應建立在事實基礎上，勿散佈不實資訊造成民眾誤解。

