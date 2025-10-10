高雄國慶升旗首度移師澄清湖 並送市民「果嶺」國慶大禮

快訊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁在國慶升旗典禮，公布送市民一份國慶大禮，即時澄清湖園區旁，占地逾60公頃的「果嶺自然公園」。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁在國慶升旗典禮，公布送市民一份國慶大禮，即時澄清湖園區旁，占地逾60公頃的「果嶺自然公園」。記者王昭月／攝影

配合果嶺自然公園啟用，高雄市今年的國慶升旗典禮首度移師澄清湖舉行，並邀市民就近順遊占地逾60公頃的這座超大公園，市長陳其邁指出，果嶺自然公園結合雙湖公園與澄清湖風景區，綠地面積比美國紐約中央公園更大，是送給高市的國慶大禮，希望民眾趁國慶連假多到這處城市秘境走走。

國慶升旗典禮清晨7時20分舉行，但6點不到，澄清湖園區已湧入大批民眾，區內停車場爆滿，園區前後大門緊急管制，將不少遊客擋在門外，車輛溢流到圓山飯店旁的圓山路。

陳其邁表示，今年特別將升旗典禮移師澄清湖，主要是希望鼓勵市民利用國慶假期多親近自然、運動健身。高雄果嶺自然公園今也正式開園，一早已有大量民眾入園散步、慢跑。

升旗典禮由海軍陸戰隊學校莒拳隊開場，鼎金國小合唱團領唱國歌，海軍樂隊伴奏升旗。陳其邁致詞時表示，國慶日不僅是慶祝國家生日，更向所有在災害中挺身而出的市民與國軍致敬。「超人不一定要披著披風，只要願意在同胞有困難時伸出援手，我們都是守護中華民國台灣的團結超人」。

他特別提到，果嶺自然公園是市府送給市民的一份國慶禮物，把原本只有少數人能進入的高爾夫球場，還給全體市民。隨著租約到期，市府讓這片美麗的土地回歸公共使用，無論是健行、情侶約會或家族踏青，都能成為市民共享的城市秘境。

陳其邁同時也感謝國軍弟兄姊妹在海上巡弋、空中守護領空為國家安全默默付出，祝福中華民國國運昌隆、生日快樂；市民平安健康。

高雄市國慶升旗暨健行活動首度移師澄清湖風景區舉行。記者王昭月／翻攝
高雄市國慶升旗暨健行活動首度移師澄清湖風景區舉行。記者王昭月／翻攝

國慶 澄清湖 陳其邁

