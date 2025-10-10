披上國旗拉風上路 500輛重機遊街為國家慶生

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
雙十國慶日重機騎士相揪來耍帥，南部多個重機車隊今天在高雄世運主場館集結上街慶生。記者劉學聖／攝影
雙十國慶日重機騎士相揪來耍帥，南部多個重機車隊今天在高雄世運主場館集結上街慶生。記者劉學聖／攝影

雙十國慶重機騎士相揪來耍帥，南部多個重機車隊今天上午在高雄世運主場館集結超過500輛重機，車上配掛國旗，相約騎到大寮，除了歡度國慶，也向大眾宣導騎帥不騎快的安全騎乘理念，各式重機呼嘯而過，吸引大批民眾駐足觀賞，500輛「國旗重機」遊街，讓民眾直呼「帥翻了」，也為高雄市區掀起一陣騷動！

車隊浩浩蕩蕩迎面而來，高雄市區上午放晴，陽光下這一串重機車隊移動的青天白日滿地紅旗海十分壯觀，有的機車上插滿國旗，還有人自製背架，把國旗揹在身上，重機騎士趙立說大家因為喜好重機，每年都利用雙十節這天，舉行車聚，為國家慶生，祝中華民國生日快樂。

在這次花蓮風災中深受感動的原住民歌手希本（Sipun），也以鏟子英雄為靈感創作了感人歌曲「鏟子超人」，並在現場演唱，為花蓮祈福、為台灣加油。

雙十國慶多個重機車隊今天集結，騎車歡慶中華民國生日快樂。記者劉學聖／攝影
雙十國慶多個重機車隊今天集結，騎車歡慶中華民國生日快樂。記者劉學聖／攝影
南部多個重機車隊今天上午在高雄世運主場館集結超過500輛重機，車上配掛國旗騎上街頭十分吸睛。記者劉學聖／攝影
南部多個重機車隊今天上午在高雄世運主場館集結超過500輛重機，車上配掛國旗騎上街頭十分吸睛。記者劉學聖／攝影
民眾開心拿國旗祝賀中華民國生日快樂。記者劉學聖／攝影
民眾開心拿國旗祝賀中華民國生日快樂。記者劉學聖／攝影
在這次花蓮風災中深受感動的原住民歌手希本（Sipun），也以鏟子英雄為靈感創作了感人歌曲「鏟子超人」，並在現場演唱，為花蓮祈福、為台灣加油。記者劉學聖／攝影
在這次花蓮風災中深受感動的原住民歌手希本（Sipun），也以鏟子英雄為靈感創作了感人歌曲「鏟子超人」，並在現場演唱，為花蓮祈福、為台灣加油。記者劉學聖／攝影

重機 國旗 國慶

