金門烈嶼芋頭季開跑！千人湧東林運動場 親手挖芋樂翻天

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
一年一度的「烈嶼鄉芋頭季」今天上午熱鬧開幕，活動現場有國軍裝備展示，與親子體驗打靶射擊，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的「烈嶼鄉芋頭季」今天上午熱鬧開幕，吸引上千人到場參與，不少民眾搶先體驗經典的挖芋頭、還有美食饗宴遊園會、國軍裝備展示等，活動熱鬧滾滾，值得一提的是，活動的「芋頭王」評選，重達5.08公斤的超大芋頭，比一般新生兒還重，吸引民眾爭相圍觀拍照。

今年邁入第23屆的芋頭季活動今天在烈嶼東林複合式運動場盛大舉行，由烈嶼鄉長洪若珊主持，包括立委陳玉珍、副縣長李文良、副議長歐陽儀雄、金防部指揮官黃先任、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、烈嶼鄉代表會主席林長耕、金門航空站主任林義勇與各同鄉會理事長等貴賓雲集，熱鬧非凡。

開幕由平均年齡超過七旬的「東林鑼鼓隊」熱力開場，阿嬤結合歌唱、舞蹈與擊鼓表演，讓現場掌聲不斷。鄉長洪若珊表示，以在地長輩團隊揭開序幕，象徵烈嶼不僅有全台最香、最綿的芋頭，也蘊藏深厚的文化底蘊。

洪若珊指出，烈嶼芋頭以「香、鬆、綿」著稱，更有「烈嶼芋唔免哺」的美譽，感謝芋農辛勤耕耘與縣府、農會輔導單位支持，讓烈嶼芋頭成為金門的重要農產；今年更與乖乖公司合作推出「烈嶼限定芋頭乖乖」，上市即引發搶購熱潮，成為民眾口碑新寵。

副縣長李文良致詞時表示，芋頭季連續舉辦23年，已成為烈嶼最具代表性的品牌活動，不僅成功行銷地方農業，更帶動觀光與經濟效益，也鼓勵地區有機農業能持續推動。副議長歐陽儀雄也稱讚烈嶼軍民合作無間，讓地方發展穩健前行。

開幕典禮同步舉辦「烈嶼優質芋頭競賽」頒獎，冠軍由洪振華以5.08公斤巨芋奪下，亞軍林陸昆的3.33公斤、季軍洪天成3.05則緊追其後，展現烈嶼芋農精湛技術。

開幕後登場的「挖芋體驗」最受親子家庭歡迎，民眾換上雨鞋下田體驗掘芋樂趣，直呼「親手挖的芋頭香氣特別好吃！」

現場還設有「特色農夫美食市集」、「主題兒童樂園」、「美食饗宴園遊會」與「國軍軍備展示」等豐富內容，攤位從芋頭甜品、炸芋球、芋粿到文創商品一應俱全，並推出烈嶼限定伴手禮與消費贈好禮活動。

活動將持續至明天晚間9點，壓軸「芋頭季晚會」邀請蕭煌奇、魏如昀、琳誼、蔡昌憲、秀蘭瑪雅等人氣歌手輪番開唱，預料再掀高潮。

烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，與會貴賓一起體驗挖芋頭，高舉手中 。記者蔡家蓁／攝影
第23屆的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，與會貴賓共同主持啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，與會貴賓立委陳玉珍、烈嶼鄉代表會主席林長耕、副縣長李文良、烈嶼鄉長洪若珊、金防部指揮官黃先任與烈嶼公共事務協會會長洪朱生（由右至左）一起體驗挖芋頭，高舉手中 。記者蔡家蓁／攝影
副議長歐陽儀雄、副縣長李文良、烈嶼鄉長洪若珊與烈嶼鄉代表會主席林長耕（由左至右）手拿著大包「烈嶼限定芋頭乖乖」合影並受訪。記者蔡家蓁／攝影
開幕由平均年齡超過七旬的「東林鑼鼓隊」熱力開場，結合歌唱、舞蹈與擊鼓表演，讓現場掌聲不斷。記者蔡家蓁／攝影
