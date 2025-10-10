影／高雄雙十騎士節500重機旗海奔馳 希本獻唱鏟子超人

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
今天雙十國慶，高雄重機騎士在世運主場館發起升旗活動。記者郭韋綺／攝影
今天雙十國慶，高雄重機騎士在世運主場館發起升旗活動。記者郭韋綺／攝影

今天雙十國慶，高雄世運主場館上午湧入數百名重機騎士，500輛大型機車排成壯觀「騎士海」，國旗迎風飄揚下緩緩啟動，沿途吸引民眾手機狂拍，驚呼「高雄太熱血！」原住民歌手希本也在現場獻唱，向花蓮災區無名英雄致敬，並為台灣加油，熱血氛圍將今年國慶日氣氛推向高潮。

活動上午8時30分於世運主場館集合，9時正式出發，車隊最終抵達大寮大發開封宮包公廟，現場不乏價值逾200萬元以上哈雷（Harley-Davidson）、印第安（Indian）等夢幻車款，總車價超過3.8億元，騎士盛裝出席，車身高掛巨幅國旗，場面壯觀。

今年車隊也有溫馨亮點，年齡最大的83歲彭媽媽，第一次參加重機升旗，由兒子親自載著。她笑說，能在國慶日參與國家的生日，非常榮耀，「兒子騎得很慢，讓我很放心，一點也不害怕」，母子倆在國旗海中共享時刻，格外動人。

另一位身穿龐克風打扮的雷娟引人注目，她笑說，自己是受到丈夫影響而投入重機世界，一開始只是陪伴，但久了之後自己也愛上這份熱血，今年她同樣熱情參與，展現女性騎士的豪氣與活力。

人稱惠姐、52歲張貴惠是「國慶寶寶」，她手上拿著車友簽名國旗，笑說這是最特別的生日禮物，更是與車友和國家共同慶祝的象徵。

出身那瑪夏原住民歌手希本獻唱為花蓮光復鄉加油，他表示自己是莫拉克風災受災戶，親身經歷過堰塞湖潰堤、村莊被沖走的無助感，但有人陪伴走過，那份力量很重要，看到花蓮現況感同身受，因此花兩個晚上構思完成鏟子超人，這首歌要獻給所有默默付出無名英雄，同時鼓勵安慰花蓮光復鄉的居民「我從八八風災走出來，我可以，你們也可以，加油」。

悍將騎士團副團長呂松澈表示，高雄雙十騎士節至今已持續8年，從最初僅30多名車友，到今年規模擴大到5、600人。他指出，參加者來自各行各業，農工商到企業董事長都有，以南部高雄居多，也吸引中北部騎士南下參加，大家共同點就是愛國、愛土地，所以願意自發性參加。

呂松澈說，每年雙十升旗不只是重機同樂，更是一種愛國情懷展現，會一直堅持辦下去，讓國慶日成為騎士團共同守候的重要日子。

今天雙十國慶，高雄重機騎士在世運主場館發起升旗活動。記者郭韋綺／攝影
今天雙十國慶，高雄重機騎士在世運主場館發起升旗活動。記者郭韋綺／攝影
今天雙十國慶，高雄重機騎士在世運主場館發起升旗活動。記者郭韋綺／攝影
今天雙十國慶，高雄重機騎士在世運主場館發起升旗活動。記者郭韋綺／攝影
慶祝雙十國慶重機升旗活動，每位騎士盛裝打扮。記者郭韋綺／攝影
慶祝雙十國慶重機升旗活動，每位騎士盛裝打扮。記者郭韋綺／攝影
慶祝雙十國慶重機升旗活動，每位騎士盛裝打扮。記者郭韋綺／攝影
慶祝雙十國慶重機升旗活動，每位騎士盛裝打扮。記者郭韋綺／攝影
高雄雙十騎士節今年規模擴大到5、600人，預計動員500輛重機車。記者郭韋綺／攝影
高雄雙十騎士節今年規模擴大到5、600人，預計動員500輛重機車。記者郭韋綺／攝影
今天雙十國慶，高雄世運主場館上午湧入數百名重機騎士，500輛大型機車排成壯觀「騎士海」。記者郭韋綺／攝影
今天雙十國慶，高雄世運主場館上午湧入數百名重機騎士，500輛大型機車排成壯觀「騎士海」。記者郭韋綺／攝影
今天雙十國慶，高雄世運主場館上午湧入數百名重機騎士。記者郭韋綺／攝影
今天雙十國慶，高雄世運主場館上午湧入數百名重機騎士。記者郭韋綺／攝影

