2025亞洲風翼錦標賽 70名翼帆好手在澎湖競技
2025年亞洲風翼錦標賽9日起在澎湖登場，來自世界10多國近70名頂尖翼帆選手，在風速20節的天候下，齊聚澎湖海域競技。
由中華台北帆船協會主辦的2025年亞洲風翼錦標賽（Formula Wing Asian Championships）9日在澎湖觀音亭帆船訓練基地，由中華民國帆船協會理事長陳雙全，與身兼澎湖帆船協會理事長的澎湖縣議長陳毓仁等人共同主持開幕後，共計有來自10多個國家的近70名頂尖好手展開為期3天的競技。
陳雙全表示，澎湖擁有穩定的風力與優異的海域條件，是風帆運動的搖籃，亞洲風翼帆船錦標賽能選在澎湖舉辦，是澎湖的榮耀與驕傲。
陳毓仁也指出，「風翼帆船運動完美展現了澎湖這座海島充滿活力的精神、堅韌且與大海緊密相連，期盼透過競技的賽事，讓更多人看見澎湖的海洋魅力，也讓在地選手有與更多國際選手切磋技藝的機會。」
澎湖海域昨天吹起東北風，風速達18至20節，讓所有參加亞洲風翼錦標賽的選手，在絕佳的海域，進行更多速度與戰術並重的比拚，感受翼帆競速的速度與精彩刺激。
